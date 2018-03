Guanyem Badalona en Comú proposa presentar-se amb ERC i ICV-EUiA a les municipals del 2019

El govern d'esquerres que va aconseguir fer fora Xavier García Albiol de l'alcaldia de Badalona vol allargar el seu mandat amb una fórmula que li garanteixi l'èxit electoral. La plataforma Guanyem Badalona en Comú, integrada pels comuns i la CUP, proposa presentar-se a les eleccions municipals del 2019 en coalició amb la resta de forces que són al govern municipal: Esquerra i ICV-EUiA.

En una assemblea celebrada aquest diumenge, l'espai de l'esquerra transformadora va abordar els contactes que Guanyem Badalona en Comú està mantenint amb diferents forces polítiques i moviments socials de la ciutat. Fonts consultades per l'ARA apunten que s'ha parlat també amb el PSC i el PDECat, tot i que són forces amb qui hi ha una "distància més gran" i la prioritat és arribar a un acord amb els partits que formen part de l'executiu. "L'assemblea considera necessària una candidatura que es presenti a les eleccions municipals de l’any vinent on s’uneixin les forces polítiques que conformen l’actual govern municipal, així com gent provinent dels moviments socials i gent encara no mobilitzada", especifiquen en un comunicat.

Sobre els eixos programàtics que han de guiar aquesta coalició, "la formació municipalista aposta perquè aquesta candidatura àmplia tingui com a base programàtica la radicalitat democràtica, la justícia social i un procés constituent republicà des de la base per continuar el canvi iniciat a les passades eleccions municipals".

Dolors Sabater al capdavant

La cara visible del govern municipal a Badalona és Dolors Sabater, una persona independent que s'ha posicionat a favor del referèndum de l'1 d'octubre i que considera necessari que Catalunya esdevingui una república per decidir després si ha de ser independent o bé s'ha de federar amb Espanya. La proposta de Guanyem Badalona en Comú és que Sabater repeteixi al capdavant de la candidatura.