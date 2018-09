La Guàrdia Civil ordena als seus agents que es quedin a Catalunya per les mobilitzacions previstes

La Guàrdia Civil ha denegat a 300 agents destinats a Catalunya el seu trasllat a altres punts de l'Estat espanyol que havien demanat com a mínim fins al 15 d'octubre "per necessitats i exigències inherents a garantir la seguretat pública", segons consta al Butlletí Oficial de l'Insitut Armat, i ha avançat 'El País'. Fonts del ministeri de l'Interior han explicat a l'ARA que es tracta d'una decisió "normal" i que s'ha pres també altres anys, davant de les mobilitzacions que hi ha previstes aquesta tardor a Catalunya, amb la manifestació de la Diada i la celebració de l'aniversari de l'1-O entre altres. Tot i que els Mossos tenen les competències en ordre públic a Catalunya, la Guàrdia Civil pot rebre ordres del ministeri de dur a terme actuacions en aquest àmbit.

Amb la decisió, els agents destinats a Catalunya no poden marxar de vacances, com a mínim fins a aquest 15 d'octubre, passat l'aniversari del referèndum i de l'aturada de país del 3 d'octubre de l'any passat. A l'octubre del 2017, i aleshores amb el ministre Juan Ignacio Zoido al capdavant d'Interior, els Guàrdies Civils destinats a Catalunya també van veure com la direcció del cos militaritzat espanyol denegava les peticions de vacances. En aquella ocasió, l'argument va ser la celebració del referèndum, que va ser reprimit amb cossos del cos policial, juntament amb la Policia Nacional.

Les fonts d'Interior han insistit a treure importància a aquest extrem, i han considerat que les mobilitzacions previstes justifiquen que no hi hagi baixes en el cos. "Setembre sempre és un mes de molta activitat a Catalunya", va explicar una portaveu del departament dirigit per Fernando Grande-Marlaska.