La Guàrdia Civil diu que l’ANC i Òmnium van gastar 1,5 milions d’euros en un mes per donar suport a l’1-O

La Guàrdia Civil ha lliurat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena –que manté a la presó l’expresident de l’ANC Jordi Sànchez i el president d’Òmnium, Jordi Cuixart- un informe on apunta que l’ANC i Òmnium van gastar 1,5 milions d’euros entre el 7 de setembre i l’11 d’octubre per donar suport al referèndum i a les concentracions contra l’actuació policial, segons han avançat El Periódico i El Confidencial, que han tingut accés al document.

L’escrit apunta que l’ANC va gastar una mica més de 300.000 euros en la contractació d’autobusos, 69.500 en impremtes i copisteries i –juntament a Òmnium- prop de 560.000 euros en publicitat i 177.000 euros en logística per a esdeveniments. Segons el document, són despeses que “podrien tenir una relació directa amb la celebració del referèndum” i donar “suport logístic al moviment de masses que totes dues associacions tenien encomanat”.

El document de la Guàrdia Civil sorgeix de l’anàlisi dels comptes de les dues entitats i detalla els pagaments pel dia en que es van fer efectius, però no garanteix que coincideixin amb els esdeveniments ni fets amb els que els relaciona. Per això considera “necessari tan la presa de declaracions als responsables de les empreses que han rebut els abonaments com la realització d’altres diligències indagatòries per aconseguir aquest objectiu”.

Segons els dos diaris, el termini escollit per fer l’informe comença el dia en què el Tribunal Constitucional va acordar la suspensió del referèndum de l’1-O, i el document inclou també missatges de twitter enviats per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Recull també suposades despeses per a “l’avituallament” per a les concentracions que van tenir lloc davant la seu de la conselleria d’Economia i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), així com les concentracions davant els hotels on s’allotjaven els agents de la Guàrdia Civil que van actuar l’1-O i les accions de l’aturada de país del 3 d’octubre.

El document apunta a una suposada relació entre les despeses i les concentracions davant la conselleria d’Economia del 20 i 21 de setembre (31.600 euros per al “trasllat de persones al lloc”), així com la “planificació” preventiva contra el bloqueig dels seus webs (a través de pagaments a l’empresa Living Territoriweb) i la campanya ‘Help Catalonia’. Insisteix que l’ANC i Òmnium tenien un “paper de direcció” al procés i els seus presidents van demostrar “el seu lideratge” durant les protestes.