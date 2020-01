La Guàrdia Civil assegura haver acreditat la "comptabilitat paral·lela" de CDC amb donacions a les seves fundacions

La Guàrdia Civil assegura haver acreditat que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) instrumentalitzava les fundacions CatDem, Fòrum Barcelona i Nous Catalans per beneficiar-se de les seves donacions i que gestionava els moviments amb una "comptabilitat paral·lela" que permetia amagar "possibles operacions fraudulentes". En un informe de l'institut armat al qual ha tingut accés Europa Press –i que amplia el que ja va presentar al jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional sobre les suposades donacions a fundacions de manera indirecta, a través dels seus treballadors o per serveis ficticis–, la Guàrdia Civil assegura que les operacions que s'investiguen estan relacionades amb comissions a canvi d'adjudicacions d'obra pública i que podrien haver-se canalitzat a través d'aquestes entitats.

Segons detalla l'informe, en el material intervingut en el registre de la seu de CDC s'hi hauria trobat una sèrie de fulls de càlcul amb dues cares, la "real" i la "comptable", cosa que "evidencia l'existència d'aquesta doble comptabilitat", segons la Guàrdia Civil, per la qual determinades partides s'imputarien a les fundacions tot i que "el gaudi i suport real" correspondria al partit. També hi constarien unes despeses de personal "reals" així com una sèrie d'ingressos (subvencions, aportacions no finalistes i aportacions de CDC) "inferiors als imputats comptablement", en una "doble vessant del control financer de l'organització" que d'acord a la Guàrdia Civil, "facilita el control intern, si bé oculta el control extern de les possibles operacions fraudulentes".

A més, l'informe també apunta que "es tractaria d'un sistema ideat per la formació política per modificar a voluntat els estats financers de les fundacions", ja que si bé la doble comptabilitat els és relativa, "la realitat és que aquesta circumstància afecta directament" CDC. Com a conseqüència, el partit hauria vist augmentar els seus ingressos a costa de les fundacions, ja que "les quotes, les aportacions no finalistes, les aportacions de CDC i els ingressos extraordinaris, tot i pertànyer a les fundacions, en són retirats per ser computats a CDC". El 2013, segons l'informe, el partit hauria ficat a la seva comptabilitat 894.270 euros de la CatDem i 238.571 euros de Fòrum Barcelona.

Si bé la Guàrdia Civil no proposa diligències, exposa que la supervisió d'aquests pagaments requeia en Anna Benítez, llavors cap d'administració de CDC, que tenia "control" sobre els pagaments efectuats a les fundacions, al costat de Carles del Pozo, que treballava en el partit encara que li pagava CatDem; i en el tresorer Andreu Viloca, que hauria estat rellevat en aquest assumpte per l'excoordinador de règim intern Francesc Sánchez a partir de l'agost del 2014.

L'informe detalla que CDC va rebre de grups vinculats i fundacions 23,3 milions d'euros en tretze anys sense aplicar l'IVA. Entre el 2010 i el 2017, va girar despeses per aquesta via de 5,8 milions d'euros a CatDem (4 milions) i Fòrum Barcelona (1,7 milions).