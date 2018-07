Guerra oberta entre JxCat i ERC al Parlament per la suspensió de Puigdemont

Guerra oberta entre JxCat i ERC. La suspensió de l'expresident Carles Puigdemont ha encallat un pacte entre les dues formacions independentistes i, ara per ara, ha portat a una crisi entre les direccions dels grups. El president del grup republicà, Sergi Sabrià, ha acusat en roda de premsa la llista de Puigdemont de "mentir descaradament" per assegurar que ahir a la nit hi havia un pacte per deixar al marge de les suspensions Puigdemont. "És intolerable el que ha passat en aquest faristol", ha dit Sabrià després d'escoltar la compareixença dels portaveus de JxCat Eduard Pujol, Gemma Geis i Albert Batet.

JxCat afirma que ahir hi va haver un acord amb els republicans per suspendre els diputats empresonats i substituir-los provisionalment i deixar Puigdemont al marge, un acord que en tot moment neguen els republicans, que recorden que les reunions entre els grups s'han mantingut aquest dimecres el matí fins a l'últim moment abans de la reunió de la mesa.

"No permetrem la suspensió i la substitució de Puigdemont; per a nosaltres és una línia vermella", ha assegurat el portaveu, Albert Batet, en roda de premsa. Segons ha explicat Batet, el pacte amb els republicans es va prendre ahir "al més alt nivell" i avui el president del Parlament, Roger Torrent, no l'ha complert. "Lamentem que Torrent hagi trencat l'entesa amb JxCat i hagi prioritzat l'aliança amb el PSC", ha afirmat, al seu torn, Pujol.

Sabrià, per la seva banda, ha negat que hi hagués cap acord tancat amb la llista del president i ha mantingut que ERC no afavorirà un acord que diferenciï entre els diputats suspesos. A més, ha acusat JxCat de voler "tapar" les seves diferències internes –Josep Costa i Eusebi Campdepadrós han votat diferent dins la mesa– desviant l'atenció cap a ells. "És molt greu, és intolerable", ha afirmat.

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha acusat Torrent de no defensar la "dignitat dels diputats". "O es defensa la dignitat dels diputats del país o es blanqueja amb el PSC del 155", ha dit. "No tornarem als anys 80 ni al 2003", ha afegit en al·lusió al tripartit.

540x306 Guerra oberta entre JxCat i ERC al Parlament per la suspensió de Puigdemont / ACN Guerra oberta entre JxCat i ERC al Parlament per la suspensió de Puigdemont / ACN

Davant d'això ERC ha afirmat que "s'ha trencat la confiança" amb JxCat. Sabrià, visiblement enervat, ha insistit que la llista de president "no diu la veritat", però s'ha mostrat disposat a "recosir" i arreglar la situació. També ha aïllat les relacions a dins del Govern de les discrepàncies d'aquest dimecres al Parlament.

La CUP demana que la suspensió es porti al ple del Parlament

La CUP, per la seva banda, ha defensat que la resolució del jutge Pablo Llarena no tindrà efectes si no es tramita al Parlament. Els cupaires creuen que la decisió s'ha de portar a la comissió de l'estatut del diputat i, posteriorment, s'ha de votar al ple. És per això que els cupaires han presentat un escrit a la mesa del Parlament perquè es procedeixi d'aquesta manera.