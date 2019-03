Sembla clar que el que té al cap Quim Torra és mantenir el pols amb l’Estat fent una guerra de guerrilles constant (amb incursions agosarades seguides de retirades estratègiques) que busca mantenir tensionades les pròpies files a l’espera de l’assalt final. D’aquí l’estratagema seguit amb els llaços grocs. Es tracta d’un camí que té riscos, però que correspon a la idea que té Torra sobre el paper que ha d’exercir com a president. Quins són aquests riscos? Doncs que cada vegada siguin menys els que vulguin acompanyar-lo en aquest joc del gat i la rata (sobretot perquè ja se sap qui és el gat) i, en segon lloc, que la guerra de guerrilles consumeixi les energies que s’haurien de dedicar a la gestió dels afers públics. Per a Torra, però, aquest és un preu raonable a pagar. Però, i per a ERC?