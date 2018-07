Guerra diu que "nacionalistes i populistes" s'estan aliant "amb les clavegueres" per desprestigiar la monarquia

L'exvicepresident del govern espanyol Alfonso Guerra ha afirmat aquest dimecres que "els nacionalistes i els populistes" s'estan aliant "amb les clavegueres dels serveis d'informació i de la policia i amb alguns personatges que sempre estan conspirant per intentar desprestigiar la monarquia", perquè no els va agradar el discurs de Felip VI del 3 d'octubre passat.

"No sé si és un atac, però sí que el discurs del 3 d'octubre no va agradar a populistes ni a nacionalistes ni a l'extrema dreta. No els va agradar gens i jo crec que va ser un discurs impecable", ha dit.

El també ex número dos del PSOE s'ha expressat així, en declaracions als periodistes, abans de participar en un curs d'estiu de la Universitat Complutense, quan li han preguntat sobre si els enregistraments de Corinna zu Sayn-Wittgenstein acusant d'irregularitats al rei Joan Carles derivaran en un debat sobre la monarquia i la república.

Al seu parer, el que passa és que hi ha forces polítiques que sempre tenen obert aquest debat i que ara, com que "no van suportar el discurs del 3 d'octubre", s'han aliat amb "les clavegueres" per intentar desprestigiar la institució.

No obstant això, Guerra creu que aquests grups polítics "no s'adonen que jugar amb foc és molt perillós". "Què volen, tenir [José María] Aznar de president d'una república d'aquestes bananeres? No s'adonen que podrien aprendre", ha afirmat.