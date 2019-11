Hervías, l'últim a la llista de baixes de Ciutadans des del 10-N

El secretari d’organització de Ciutadans, Fran Hervías, ha anunciat aquest dimarts la seva renúncia. "Ha arribat l’hora de finalitzar una etapa", ha dit en una carta de comiat. Amb la seva dimissió, Hervías ha seguit el camí traçat per altres membres destacats del nucli dur de Ciutadans que en les últimes setmanes han abandonat la formació. "La marxa d’Albert Rivera, tan jove, ha sigut un gest tan dur que no podia ser l’únic", afirma una font del partit, resumint l'opinió de bona part dels quadres taronges, que des del mateix moment de la patacada electoral del 10-N (en què Cs va perdre 47 escons) reclamaven canvis al conjunt de l’executiva.

El comiat d’Hervías se suma, doncs, al de l’exportaveu al Congrés Juan Carlos Girauta, el secretari general, José Manuel Villegas, i el secretari de Comunicació, Fernando de Páramo, principals col·laboradors de Rivera i actors protagonistes en l’elaboració de l’estratègia del partit. Tots ells havien acompanyat el dirigent taronja des dels orígens de la formació a Catalunya. D’aquest equip íntim només en queden ara el secretari de finances, Carlos Cuadrado, i el d’acció institucional, José María Espejo-Saavedra.

A diferència de la resta de dirigents que han abandonat la seva responsabilitat, Hervías expressa en la seva carta de comiat la seva voluntat de continuar exercint un paper al partit si Inés Arrimadas, favorita per substituir Rivera, vol comptar amb ell. "Estic a disposició del partit per seguir aportant el meu granet de sorra", ha afirmat.

Hervías, que va perdre l’escó per Granada que havia obtingut el 28-A, era una de les figures més polèmiques dins el partit. Va ser el principal responsable del creixement de la formació al conjunt de l’Estat fins a les "2.000 candidatures municipals", tal com ell mateix afirma en la missiva traient-ne pit. Amb tot, des d’alguns sectors també se l’assenyalava com un dels artífex de l’estructura fèrria i molt jerarquitzada de la formació, que deixava poc marge de debat intern així com d’actuació als càrrecs locals. Altres fonts de Cs lamenten que, malgrat el seu èxit a l'hora de fer créixer la presència de Cs, Hervías fallés a l'hora de consolidar el partit en diferents municipis.

Després de rebre nombroses crítiques internes, en els últims dies alguns càrrecs del partit havien iniciat una campanya de suport al ja exsecretari d'organització a les xarxes socials. Se'ls va animar a fer-ho a través de canals interns. Segons diverses fonts de Cs, encara és aviat per parlar de substituts per a Hervías, especialment en una secretaria tan important com la d'organització. Amb tot, diverses veus apunten que el secretari d’organització del partit a Catalunya, Carlos Carrizosa, seria un aspirant a aquesta cartera.