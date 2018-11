La reacció dels presos polítics: "Hi ha més odi i agressivitat en l'escrit de la Fiscalia que en tot el procés"

Poc després de conèixer els delictes pels quals acusa la fiscalia als 18 líders independentistes empresonats, l'independentisme ha reaccionat a través de les xarxes socials. Sense anar més lluny, els líders independentistes processats. Així, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha fet un tuit on ha avisat que la pena de presó que li demana el ministeri públic -de 17 anys- no els farà "renunciar als objectius, drets i llibertats nacionals". "No coneixen Òmnium ni la societat catalana", ha sentenciat en una piulada a Twitter.

Missatge des de la presó:



Algú es pensa que per 17 anys de presó ens faran renunciar als objectius, drets i llibertats nacionals? No coneixen Òmnium ni la societat catalana pic.twitter.com/KxHOs0cOP2 — Jordi Cuixart (@jcuixart) 2 de noviembre de 2018

Per la seva banda, l'exconseller de la presidència, Jordi Turull, no s'ha mostrat sorprès pels delictes pels quals l'acusa la fiscalia. "Ells coherents amb el seu relat fictici per assolir un escarment a costa del que sigui i al marge del Codi Penal. Nosaltres seguim amb les conviccions intactes", ha afirmat. Turull ha demanat no resignar-se.

Cap sorpresa. Ells coherents amb el seu relat fictici per assolir un escarment a costa del que sigui i al marge del Codi Penal. Nosaltres seguim amb les conviccions intactes. A més injustícia, més compromís. Ni desànim ni resignació ni renúncia #Seguim #FreeTothom pic.twitter.com/258r5CULhw — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 2 de noviembre de 2018

El diputat de JxCat i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, també ha reaccionat a les peticions d'acusacions de la fiscalia a través de les xarxes socials: "Superarem el dolor i la desorientació". Considera que no fer-ho, seria "donar la raó als polítics i jutges espanyols que ara fa un any van decidir que la repressió era l'única resposta que Catalunya mereixia".

Superarem el dolor i la desorientació. No fer-ho seria donar la raó als polítics i jutges espanyols que ara fa un any van decidir que la repressió era l'única resposta que Catalunya mereixia #FreeTothom #unitat pic.twitter.com/M9g1elUH4n — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 2 de noviembre de 2018

En un segon tuit, Sànchez ha qualificat així l'escrit de la fiscalia: "Hi ha més odi i agressivitat en l'escrit de la fiscalia que en tot el procés". Així, el diputat de JxCat ha demanat no caure "en la seva provocació" i ha esperonat a l'independentisme a una "resposta digna i no violenta".

Hi ha més odi i agressivitat en l’escrit de la Fiscalia que en tot el procés. La Fiscalia no podrà mentir permanentment. No caiguem en la seva provocació. Resposta digna i no violenta. L’absolució arribarà #absolució pic.twitter.com/moo3b6InTw — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 2 de noviembre de 2018

"És una represàlia cap a una ideologia", ha afirmat Raül Romeva a través de Twitter. L'exconseller ha avisat que es defensaran "com si fos un judici" i que no renunciarà "mai" al seu "compromís polític".

Raül: "És una represàlia cap a una ideologia. Però ens defensarem com si fos un judici. No renunciarem mai als nostres arguments, ni renunciarem mai al nostre compromís polític." — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 2 de noviembre de 2018

L'exmembre de la mesa del Parlament Anna Simó -que la fiscalia l'acusa d'un delicte de desobediència- també ha fet una piulada a Twitter on ha explicat que aquest divendres, precisament, visita l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. "Li donaré tot el suport, les abraçades i l'esperança de què sigui capaç", ha afirmat.