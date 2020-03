Iceta estén la mà al Govern per aprovar "mesures extraordinàries" contra la covid-19

Sense coronavirus, la legislatura a Catalunya estaria a punt d'acabar i ho faria amb el Govern i el PSC esgotant els últims dies amb posicions enfrontades i sense acords rellevants. La crisi sanitària, però, podria mitigar aquest distanciament. Aquest dilluns el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha estès la mà al Govern perquè compti amb el seu partit si vol aprovar al Parlament "algun decret de mesures extraordinàries" que complementi els pressupostos de la Generalitat per fer front a la covid-19.

Els comptes públics catalans del 2020 s'aprovaran al Parlament com a molt tard a finals del mes d'abril, i la tesi dels socialistes és que han quedat desfasats perquè es van tancar abans de prendre consciència -tots plegats- dels estralls econòmics i socials que causaria el virus. Així doncs, Iceta ha ofert el seu partit no per aprovar els comptes, sinó per aprovar els decrets que els complementin i que incloguin les "mesures extraordinàries" per afrontar el virus.

Així ho traslladat aquest dilluns a la direcció del PSC en la reunió telemàtica que ha celebrat. "Estem disposats a donar el nostre suport si calgués per fer decrets que complementin els pressupostos o que plantegin altres mesures que no estaven previstes al pressupost i que en aquests moments apareixen com a estrictament necessàries", ha resumit.

Fonts socialistes consultades per l'ARA al·leguen que, si fos pel PSC, el pressupostos del 2020 no s'haurien ni d'aprovar, i el que s'hauria de fer directament són decrets immediats -perquè entrin en vigor com més aviat millor- que modifiquin els comptes actuals.

L'oferta dels socialistes no és intranscendent. El Govern de JxCat i ERC està en minoria al Parlament i necessita suports externs per aprovar les seves iniciatives. Té l'aprovació dels pressupostos garantida per un pacte teixit fa mesos amb els comuns, però ara necessitarà nous suports per aprovar els decrets per combatre el virus. Els comuns apareixen de nou com el soci potencial més factible, però des d'aquest dilluns, i segons Iceta, també poden comptar amb el PSC.

Res garantit

Iceta no ha donat per garantit res -de moment tot és només "una possibilitat"- i, de fet, tampoc ha estalviat alguna crítica velada a l'executiu de Quim Torra. Ha dit que el PSC fa les propostes per resoldre la crisis sanitària "directament" al Govern i "no públicament" per evitar un "afany de crítica". Els socialistes consideren que el president Quim Torra ha fet el contrari en aquesta crisi: utilitzar-la per intentar desgastar el govern espanyol.

Iceta també ha reclamat que el Parlament es reactivi després d'unes setmanes de certa paràlisi fruit de l'impacte del coronavirus. Així, ha contraposat el fet que, mentre que el Congrés ja ha celebrat dos plens i una compareixença del ministre de Sanitat, a la cambra catalana no s'ha estat capaç de "posar en marxa una dinàmica parlamentària". Ha proposat fer com el Congrés: sessions de "pocs diputats", mantenint les distàncies de seguretat i "establint mecanismes de delegació de vot" per reproduir les majories del ple. La proposta ha estat criticada per Torra, que a través de Twitter ha considerat "incomprensible" que el PSC continuï oposant-se a fer plens telemàtics.

Crítiques a Sánchez

Aquest dilluns diversos partits han criticat l 'enduriment del confinament de la població promogut per Sánchez. Ho han fet no tant pel fons, sinó per les formes. Per exemple, ERC ha recordat que era partidària d'endurir-lo, però considera que el decret elaborat pel govern espanyol és un "nyap jurídic" que s'ha fet "tard, malament i improvisadament".

El PP ha avisat que, tal com està redactat ara mateix, no hi donarà suport quan el text arribi al Congrés. El líder dels populars, Pablo Casado, ha considerat que l'Estat trasllada tot el pes econòmic de les mesures "a les empreses", quan l'hauria d'assumir pràcticament tot ell. Finalment, la líder de Cs, Inés Arrimadas, també ha criticat les maneres de l'executiu central perquè han generat "incertesa" i ha demanat a Sánchez una reunió telemàtica dels líders polítics estatals.