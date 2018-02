Iceta reclama que el futur Govern no inclogui cap dels investigats per Llarena

Ni Carles Puigdemont ni cap dels altres dirigents independentistes que estan sota la lupa de la justícia. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha reclamat aquest dilluns que el nou Govern no inclogui cap persona que estigui sota investigació judicial en la causa que instrueix el magistrat Pablo Llarena al Tribunal Suprem. "Jo crec que amb la gestió de les institucions tota prudència és poca", ha afirmat Iceta, que ha apostat per "no nomenar persones que, per les raons que sigui, no puguin exercir amb plenitud les seves funcions".

D'aquesta manera, Iceta no només s'oposa al fet que el futur executiu compti amb Carles Puigdemont, sinó que rebutja també la presència d'altres dirigents com Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull o Jordi Turull. Pel que fa al president de la Generalitat, Iceta s'ha mostrat contrari fins i tot a una presidència "simbòlica" de Puigdemont. "Entre tots hauríem d'estalviar-nos gestos de cara a la galeria que no contribueixen al prestigi i la fortalesa de les institucions, sinó tot el contrari", ha opinat Iceta, que ha descartat, però, impugnar cap nomenament simbòlic: "El nostre ordenament jurídic permet moltes coses però no permet oposar-se al ridícul", ha ironitzat.

Segons Iceta, l'independentisme busca un "premi de consolació" per a Puigdemont per tal que accepti fer un pas al costat, un escenari que ha rebutjat perquè s'estaria "degradant" la institució. Per això ha anunciat que aquest mateix dilluns demanarà una reunió amb el president del Parlament, Roger Torrent, per reclamar-li que convoqui ja una nova ronda de contactes amb els grups per buscar un candidat alternatiu.

Inici del compte enrere

Per al dirigent socialista, és impossible que es donin els requisits que reclama l'independentisme perquè Puigdemont pugui ser investit, per la qual cosa ha demanat començar ja a pensar en alternatives. A més, Iceta s'ha mostrat partidari que el compte enrere per convocar noves eleccions ja hagi començat malgrat que no hi hagi hagut una primera votació. "No ens podem instal·lar en una provisionalitat permanent", ha avisat, i ha subratllat que "acceptar que no hi ha cap mena de termini seria tant com acceptar que podem estar quatre anys així".