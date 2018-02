JxCat: "De presidència i d'investidura n'hi ha una, i serà la del president Puigdemont"

Junts per Catalunya (JxCat) i ERC han negociat intensament en les últimes hores una fórmula que permeti una investidura que respecti les mesures cautelars imposades pel Tribunal Constitucional i que alhora faci possible que Carles Puigdemont sigui president, però encara no han tancat cap acord, segons ha assegurat aquest dilluns Eduard Pujol, portaveu adjunt del grup parlamentari de JxCat.

Pujol no ha volgut avançar en què consisteix l'acord que s'està negociant però ha insistit que Puigdemont serà president. "De presidència n'hi ha una, i serà la del president Puigdemont: la investidura serà la del president Puigdemont", ha dit el portaveu.

El diputat, però, ha rebutjat comentar les informacions que apunten a la convivència d'un govern legítim a distància i d'un govern executiu a Catalunya. "Si comencem a adjectivar la democràcia i les accions polítiques, anem per mal camí", ha subratllat.

Segons fonts pròximes a les negociacions, es busca una fórmula que no entri en conflicte amb el Tribunal Constitucional però que alhora permeti que la investidura sigui "efectiva". Pujol ha assegurat que les negociacions "van pel bon camí" però que no es tancarà cap acord avui amb ERC i la CUP. "Trobarem l'acord en els pròxims dies", ha dit en declaracions a la premsa.

Negociacions amb la CUP a Brussel·les

La majoria dels diputats de Junts per Catalunya han viatjat aquest matí a Brussel·les després de la reunió que va mantenir ahir Puigdmont amb una delegació d'ERC per avançar en la negociació per a la investidura. Aquest dilluns a la tarda Puigdemont es reunirà amb una delegació de la CUP que també ha viatjat a la capital europea.