JxCat i ERC encarrilen de nou La investidura de Puigdemont

Pocs dies després d’estar a punt de tancar un acord per a la investidura de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya i ERC encarrilaven ahir unes negociacions que han fet trontollar un cop més la unitat de l’independentisme. Puigdemont va rebre ahir a Brussel·les una delegació d’Esquerra, i els equips negociadors, segons fonts presents a la trobada, van avançar en una fórmula per investir el president que no deixi marge al Tribunal Suprem o al Constitucional per buscar implicacions legals al president del Parlament, Roger Torrent, o als diputats en llibertat provisional. La via, segons fonts de JxCat, també permetria que la investidura fos “efectiva”, tot i que el govern espanyol ja ha avisat que coartarà qualsevol intent perquè el Parlament esculli Puigdemont.

Els partits han donat voltes l’última setmana sobre aquesta fórmula, de la qual ahir no se sabien els detalls. Puigdemont, acompanyat d’una delegació de JxCat encapçalada per Elsa Artadi, Eduard Pujol i el vicepresident del Parlament Josep Costa, va comunicar l’estratègia a una delegació republicana. ERC estava representada per Pere Aragonès, Jordi Bacardit, Miquel Martín Gamisans i Meritxell Serret, tots de la màxima confiança de la secretària general, Marta Rovira, que no va viatjar a Brussel·les. Rovira ja havia negociat la setmana passada amb Puigdemont, via Skype, el pacte que finalment va quedar frustrat per l’ajornament del ple.

Després de la trobada, fonts consultades dels dos partits exposaven que tot i que no hi havia un acord tancat s’havia avançat cap a una solució que satisfés els que volen investir Puigdemont a qualsevol preu i els que volen fer-ho per una via possibilista. “Tenim bones sensacions”, exposava un republicà. “Ha sigut constructiva”, assenyalaven des de Junts per Catalunya, que posaven de manifest que les negociacions seguiran els pròxims dies.

De moment, avui hi haurà noves reunions per tractar la fórmula de la investidura. Puigdemont ha citat a Brussel·les tots els diputats de JxCat -no hi aniran Josep Rull, Jordi Turull ni Lluís Guinó, que no poden sortir d’Espanya per la seva situació judicial- per explicar-los l’estat de les negociacions. La delegació republicana, per la seva banda, presentarà l’estratègia a la permanent nacional d’ERC, que reuneix els principals alts càrrecs del partit. ¿Hi haurà fumata blanca aquesta setmana? Cap dels dos partits s’atreveix a afirmar-ho, però les sensacions són millors que les dels últims dies. El que sembla improbable, però, és que en cas de pacte hi pugui haver ple d’investidura aquesta setmana.

La fórmula continua sent una incògnita. Per al ple ajornat, Junts per Catalunya havia pensat que Puigdemont registrés el seu discurs al Parlament i fos un membre de la mesa l’encarregat de llegir-lo. Una via que, segons la llista del president, complia els requisits legals perquè no estava explícitament prohibida pel Tribunal Constitucional. Això, però, no convencia ERC, que no hi veia prou garanties i ha insistit durant tota la setmana en la necessitat de fer una investidura que no amenaci penalment els diputats. “Progressa adequadament”, es limitaven a dir fonts republicanes.

Malgrat que no hi ha un acord tancat, la trobada d’ahir va servir per recuperar “la confiança perduda”, en paraules de Junts per Catalunya, recordant la divisió entre els dos partits per l’ajornament del ple. Més enllà dels retrets públics entre els dos partits -que van reprendre les negociacions el mateix dimarts- l’enuig de Puigdemont era considerable, tal com es va demostrar en els seus missatges a Antoni Comín. “Ens han sacrificat”, deia en un seguit de missatges, de to derrotista. Després de les últimes reunions, les seves sensacions han millorat.

Millo no dona opcions

Sigui quina sigui la fórmula, el govern espanyol insistirà perquè el TC la veti. L’única manera que té Puigdemont de ser president, va dir el delegat de l’executiu a Catalunya, Enric Millo, és sotmetre’s a la detenció. “Podria ser investit si vingués, es presentés davant el jutge i declarés”, va dir ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio. Segons Millo, tampoc hi hauria la possibilitat que Puigdemont fos conseller: “Hi ha una doble condició: tenir el dret de presentar-se a unes eleccions i també el de presentar-te davant la justícia a declarar quan t’ho demanen. Aquesta segona cosa no es reconeix”, va dir, abans de titllar de “broma” la possibilitat que Puigdemont participi en el pròxim Govern des de Brussel·les.

També s’hi va referir el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en un acte a Andalusia: “Espero que [l’independentisme] resolgui aviat la situació que han generat i nomenin una persona que vegi les coses d’una altra manera i digui: «Soc governant i per això compliré la llei, perquè és la meva obligació»”, va dir Rajoy, en un acte ple de crítiques a Ciutadans, a qui va retreure que canviï de principis. Rajoy va presumir de la seva gestió, insistint en l’eslògan amb què va celebrar els missatges de Puigdemont a Comín: “La Moncloa triomfa”. Malgrat el triomfalisme de Rajoy, JxCat i ERC creuen que hi ha marge per sortir-se’n i que el Parlament investeixi Puigdemont.

Fins a tres acords frustrats per a la investidura

La mesa

En ple debat sobre si es podia investir Carles Puigdemont a distància, Junts per Catalunya i ERC van anunciar un primer acord el 10 de gener que es limitava a assegurar la majoria independentista de la mesa. Els partits deixaven el gruix del debat sobre la investidura per a més endavant.

L’elecció de Torrent

JxCat i ERC van anunciar el 16 de gener un acord per fer president del Parlament Roger Torrent, però discrepaven del següent pas. Segons JxCat, també hi havia el compromís de votar sí a la presidència de Puigdemont. Segons els republicans, només es comprometien a proposar-lo de candidat.

El ple ajornat

JxCat, ERC i la CUP havien avançat en un acord el dilluns 29 per investir Carles Puigdemont. No obstant, quan la llista del president ja el donava per tancat, Torrent va ajornar el ple de la investidura amb l’argument que no tenia prou garanties, cosa que va indignar el president i els diputats de JxCat.