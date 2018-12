Iceta avisa Torra que si no es reuneix amb Sánchez demostrarà que "no vol diàleg" i "afeblirà" la relació amb l'Estat

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha volgut llançar aquest dilluns un missatge al president de la Generalitat, Quim Torra, en la setmana que el consell de ministres es reunirà a Barcelona. Al seu parer, és important que els dos presidents mantinguin una reunió de tu a tu, i ha advertit que si el cap del Govern rebutja trobar-se amb Sánchez demostrarà que "no vol diàleg" i quedarà "afeblida" la relació entre els dos executius.

"No es pot dir que es vol diàleg i al mateix temps negar-se a veure el president del govern d'Espanya", ha reblat, i ha afegit que "seria un absolut disbarat" que Torra no donés la "benvinguda" al president espanyol. Sobre les crides del Govern a convertir aquesta eventual trobada en una cimera entre executius, Iceta ha respost –en la línia del que defensa la Moncloa– que "un format de reunió entre presidents és el més adequat".

Sobre l'abast que podria tenir aquesta reunió, Iceta l'ha qualificat d'"institucional", i ha deixat clar que no serviria per arribar a "grans acords". "Amb una reunió institucional ja em donaria més que per satisfet", ha insistit. Ha considerat, a més, que "faci la proposta que faci el president del govern d'Espanya, la resposta negativa del Govern està preparada". Una reflexió que ja va fer abans del ple al Congrés sobre Catalunya, quan va rebutjar que Sánchez fes concrecions sobre la proposta de reforma estatutària perquè no quedés enterrada automàticament.

El PSC, com el PSOE, manté que en les trobades entre presidents o governs es pot parlar de tot, però tanca la porta a qualsevol tipus de pacte pel que fa a un referèndum d'independència o als presos polítics. Iceta, en aquest sentit, ha ironitzat sobre el 80% de catalans a favor d'un referèndum pactat, apuntat aquest cap de setmana per una enquesta a l'ARA: "El president Pedro Sánchez ja està parlant sobre un referèndum acordat o acordadíssim [...], però defensem que el referèndum sigui fruit d'un acord previ", ha dit en referència a la doble reforma constitucional i estatutària per millorar l'autogovern de Catalunya.

El cap de files dels socialistes catalans, amb tot, ha dit que espera "el millor" d'aquest divendres i ha cridat a fer "compatible" la celebració amb "normalitat" del consell de ministres amb les manifestacions contra la reunió del govern espanyol, però ha afegit: "La imatge que Barcelona és un lloc problemàtic no ens convé a ningú", ha afirmat.