Miquel Iceta deixa la porta oberta a un "govern de concentració" en una "situació excepcional com l'actual"

El primer secretari del Partit Socialista de Catalunya, Miquel Iceta, ha deixat avui la porta oberta a la formació d'un "govern de concentració", amb presència de tots els partits. "En una situació excepcional com l'actual, un govern de concentració no seria una cosa forassenyada" sinó, assegura, "probablement la més raonable". Tot i així, en roda de premsa i després de la reunió de la comissió executiva del PSC Iceta ha reconegut que "el clima polític no està per a això", però ha destacat la necessitat "d'explorar solucions" per trobar una sortida a la situació.



"L'independentisme va guanyar les eleccions" el 21 de desembre i "té el dret i la legitimitat" de formar govern, ha afirmat el primer secretari socialista, però ha puntualitzat que donades les dificultats, "probablement convindria un esforç d'acords amplis". Iceta, a banda, no ha volgut especular sobre el president d'un hipotètic govern de concentració, ja que el més urgent és "recuperar amb plenitud el control de les institucions" catalanes.



En aquesta mateixa línia, Iceta ha asseverat que els esdeveniments dels últims dies, amb l'empresonament dels cinc diputats i la detenció del president Carles Puigdemont, demostren que "en absència de la política, el govern és dels jutges". A més, ha assegurat que tot és fruit de "l'error monumental" de les forces independentistes en "vulnerar la legalitat" i la seva "incapacitat de donar una sortida" política al conflicte.



Paral·lelament, el grup parlamentari socialista ha presentat aquest dilluns al Parlament una proposta de resolució pel diàleg i la reconciliació que defensarà en el ple extraordinari previst per a aquesta mateixa setmana. La portaveu dels socialistes, Eva Granados, juntament amb el portaveu adjunt, Ferran Pedret, han registrat aquest matí la iniciativa després de conèixer que JxCat, ERC i la CUP havien sol·licitat un ple urgent perquè el Parlament garanteixi els drets polítics i la investidura del president Puigdemont.



Pel que fa a la proposta, els socialistes catalans pretenen posar sobre la taula la necessitat de restablir els consensos bàsics de la societat catalana, que, consideren, "es troba actualment profundament dividida". Aquesta valoració va de bracet de les paraules del primer secretari, Miquel Iceta. De la mateixa manera, amb l'objectiu de "trencar la dinàmica d'enfrontament i bloqueig actual", els socialistes demanen establir un marc de diàleg entre els partits parlamentaris, però també amb les forces socials.



Alerten, però, que qualsevol procés que vagi en la direcció de "reconciliació nacional" ha de fer-se des del compliment de la llei, ja que, afirmen, "només hi ha democràcia des del respecte a la legalitat".