Iceta assegura que "l'independentisme vivia més còmode" amb el PP

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dilluns que "l'independentisme vivia més còmode" quan Espanya estava governada pel PP i ara, amb Pedro Sánchez, ha "perdut força". En una entrevista a la Cope, Iceta ha criticat que un dels arguments de les forces independentistes era dir que l'estat espanyol era "impossible de reformar" i, segons el líder socialista català, això ha canviat amb el relleu a la Moncloa arran de la moció de censura contra Mariano Rajoy: "Espanya són moltes coses, també el PP, però no és d'un sol color".

Iceta ha defensat que l'actual govern de Pedro Sánchez es mantingui "vigilant" a les accions de la Generalitat i ha lamentat que Quim Torra no hagi garantit "encara" el respecte a la "legalitat". "Com que no es comprometen en aquesta direcció, és molt difícil que el govern espanyol no actuï d'una altra manera que vigilant-los", ha explicat. En aquest sentit, Iceta ha defensat: "Els intentem estalviar patiments més grans", i ha insistit a remarcar el rol del PSC com a mediador entre Madrid i Barcelona: "El paper del PSC serà intentar que el xoc que es va produir no es torni a produir i torni a haver-hi ponts de diàleg".

Plantar o no el rei

Sobre la possibilitat que el president català deixi plantat el rei Felip VI a la inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona aquest divendres, Iceta ha assegurat que fer-ho seria "un gravíssim error". "Per a molts espanyols i molts catalans el rei és el cap de l'Estat. Pots discrepar, però intentar menysprear, desmerèixer o plantar el rei, que és de tots, és un gravíssim error", ha advertit. Quim Torra podria coincidir amb Felip VI a la inauguració d'aquesta cita esportiva i ja va avisar la setmana passada que, en cas de trobar-s'hi, demanaria al monarca que es disculpés pel discurs del 3 d'octubre.

De l'indult, res fins a la sentència

Pel que fa a la possibilitat de concedir l'indult als presos polítics catalans i als exiliats, Miquel Iceta ha insistit a esperar que hi hagi sentència ferma. "Una persona, després de ser condemnada, sempre pot demanar l'indult", ha recordat.