Iceta defensa que Catalunya recapti i gestioni tots els impostos

Si aquest dimecres Miquel Iceta defensava una condonació del deute a Catalunya i a les comunitats autònomes que han fet un "esforç excessiu", aquest dijous el líder del PSC defensa que la nova Hisenda catalana sigui la que assumeixi tota la "recaptació i gestió dels impostos" que es paguen a Catalunya. En un article a 'El Mundo' titulat 'Finançament just per a la hisenda federal', Miquel Iceta exposa el seu projecte per caminar cap a un model de finançament de caràcter federal que millori l'actual model.

Així, el candidat del PSC a les eleccions del 21-D aposta per crear una "hisenda federal" que suposaria, diu, "augmentar els percentatges de cessió" dels tres grans impostos que a hores d'ara es recapten a escala estatal -IVA, IRPF i impostos especials-. L'objectiu, segons Iceta, és "augmentar la suficiència financera necessària i crear també, amb aquests recursos, un fons de garantia a repartir de manera igualitària entre les comunitats autònomes". Aquest model permetria, defensa el líder del PSC, "la igualtat d'accés a serveis públics fonamentals de l'estat del benestar a tots els territoris".

Segons explica Iceta, l'objectiu d'avançar cap a la "hisenda federal" vol dir que es compartirien els impostos "i s'assumiria tota la responsabilitat fiscal i de govern que això suposa; per tant, també la recaptació i gestió -d'acord amb l'adminitració central de l'Estat, tal com diu l'Estatut- de tots els impostos que paguem a Catalunya". D'aquesta manera, el líder socialista defensa que es garantiria el principi d'ordinalitat.