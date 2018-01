Iceta alerta del "risc" que els independentistes no facin cas del veto dels lletrats a la investidura de Puigdemont

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat avui que els lletrats del Parlament han estat "claríssims" en el seu informe sobre la sessió constitutiva i la investidura però ha reconegut que existeix el "risc" que els independentistes no en facin cas d'aquestes indicacions. En declaracions a Telecinco, Iceta ha defensat que els lletrats s'han mostrat "contraris" a qualsevol investidura a distància del futur president de la Generalitat i "molt reticents" a la delegació del vot dels diputats que estan a presó o a Bèlgica. "Els lletrats han mostrat un cop més que són rigorosos, caldrà veure si atenen aquesta opinió jurídica rellevant o tornen a convertir el Parlament en una altra cosa", ha declarat.

Ha reconegut que ERC ha fet declaracions "prudents" sobre el respecte a l'opinió dels lletrats però ha apuntat que caldrà veure què fan "a l'hora de la veritat". A més, ha demanat una investidura que "ràpidament" permeti un govern estable que pugui iniciar el diàleg amb l'Estat. Iceta ha emplaçat a demà per veure com es van resolent alguns dels dubtes que hi ha, com la constitució de la Mesa, on ha dit que segons els resultats electorals del 21-D hi haurien d'haver quatre representants independentistes, dos de Cs i un del seu partit. Ha afegit que sembla haver-hi "dubtes o dificultats" entre els independentistes per decidir qui serà el president de la cambra catalana i ho ha relacionat amb el fet que hi ha "temor a veure's forçat a fer coses il·legals".

Ha apuntat també que la legislatura "no s'ha d'assemblar en res" a l'anterior i ha posat com a primer punt el necessari "compromís que el Parlament treballi dins dels marges legals". Així, ha fet una crida als partits independentistes a "reconèixer que la via unilateral no té cap futur" i ha lamentat que "encara està molt en l'aire això". En aquest sentit, també ha apel·lat a que no hi hagi persones al Parlament amb responsabilitats que "no puguin exercir" les seves funcions pels processos judicials que tinguin oberts i que s'aposti per una investidura que "ràpidament" serveixi per a tenir un govern estable.

El socialista ha emplaçat totes les forces a establir canals de diàleg entre tots, no només amb aquelles forces més afins, en benefici de l'activitat parlamentària. En el seu cas, ha dit que ha mantingut una "llarga" conversa amb ERC però no encara amb JxCAT perquè és "més difícil" fins que no es constitueixi com a grup parlamentari. Precisament, ha afirmat que aquesta darrera formació sembla estar "supeditant tot a l'interès polític i personal" de Carles Puigdemont i ha advertit que això és un problema perquè es mira amb els ulls de qui està a Brussel·les i pot portar a decisions "que no són les més encertades".