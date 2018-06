Iceta es reuneix demà a Brussel·les amb Mogherini i Moscovici

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, viatjarà aquest dimarts a Brussel·les per reunir-se amb diversos dirigents europeus i traslladar-los la "finestra d'oportunitat" que representa per al diàleg amb Catalunya el nou govern de Pedro Sánchez. El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns que el líder socialista es reunirà amb la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini, després que en una entrevista a l'agència Efe la setmana passada Iceta ja anunciés que tindria una trobada a la capital belga amb el comissari europeu d'Afers Econòmics, Pierre Moscovici.

Acompanyat pel mateix Illa i l'eurodiputat del PSC Javi López, Iceta també tindrà reunions amb el president del grup socialdemòcrata (S&D) al Parlament Europeu, Udo Bullmann, diversos eurodiputats o l'ambaixadora d'Espanya a Bèlgica, Cecilia Yuste Rojas. "Molta gent a Europa veia amb preocupació que hi havia un problema a Espanya que no estava trobant camins d'interlocució i diàleg. Vull portar-los el nostre compromís i una certa bona nova que aquest diàleg, en aquest moment, és possible", va dir Iceta a Efe.

Per als socialistes, aquest diàleg ha de ser en primer lloc "entre catalans". És per això que Illa ha insistit en la idea d'impulsar al Parlament una "comissió d'estudi per a l'acord", ja plantejada per Iceta a Efe. "Volem un mecanisme institucional que permeti estudiar les possibilitats d'acord que hi ha a la societat catalana. Tenim un problema entre els catalans i hauríem de ser capaços de resoldre'l", ha dit Illa, que ha defensat que aquest espai reuneixi la "pluralitat" del país i es posi en en funcionament "com més aviat millor". No ha aclarit, però, si el PSC proposarà formalment la creació de la comissió a la cambra catalana.

Iceta sí que defensarà, a través d'una moció parlamentària, que el president de la Generalitat, Quim Torra, "es comprometi a tenir reunions amb els presidents dels grups parlamentaris" i hi mantingui una "relació habitual". L'objectiu: "Anar seguint el procés de negociació amb el govern d'Espanya i anar establint consensos".