Iglesias: "L'avançament electoral està aquí"

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha manifestat aquest divendres, en la reunió d'urgència del Consell Ciutadà Estatal del partit, que no es pot governar mitjançant "reials decrets", perquè aquests només serveixen per treure "endavant mesures simbòliques", com per exemple l'augment del Salari Mínim Interprofessional als 900 euros. Però també ha reconegut que "no és molt real" que un govern es pugui sostenir a base d'aquestes normes jurídiques. L'opció d'un "avançament electoral està aquí", ha sentenciat Iglesias.

Iglesias ha reconegut també que la majoria de la moció de censura "s'ha trencat" i ha asseverat que això "no és una bona noticia". Iglesias ha dit que, actualment, la situació dels pressupostos, després d'un mes de l'acord, és de "bloqueig". Ha insistit però en seguir treballant per aprovar aquests pressupostos perquè serien "beneficiosos per la ciutadania d'aquest país".

El líder de la formació lila ha asseverat també que la situació actual del govern espanyol és "incòmoda", amb un executiu "sense pressupostos", "amb una mesa del Congrés controlada per PP i Cs", una situació "d'enorme incertesa" i "poder judicial a les mans de Lesmes".

A més, el líder de la formació lila ha comentat també l'enganxada entre el diputat d'ERC, Gabriel Rufián, i el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, a l'hemicicle del Congrés i ha asseverat que l'estil "polític rufianista" no és la "tàctica més sensata", i ha afegit que "ho pensen alguns independentistes, malgrat tancar files".