Iglesias defensa que "la unitat dels espanyols" es reforça amb la sanitat pública

No era un to de míting sinó de petita reunió amb col·lectius, en aquest cas de l'àmbit de la sanitat, en un local del barri madrileny de Malasaña. Allà, un Pablo Iglesias assegut en rotllana ha escoltat primer les associacions que reclamen millores per a la sanitat pública (també duresa contra iDental, per exemple) i després ha fet un discurs breu i tranquil en les formes, però amb un missatge combatiu que fa dies que repeteix: són els bancs els que han de pagar més impostos, en aquest cas per millorar la sanitat pública.

De fet, per a Iglesias "la unitat dels espanyols depèn d'això, del fet que quan un familiar ho passa malament i va al metge, ningú li pregunta si ha votat a Vox o és independentista". "Si vas al metge públic, et posaran el primer ronyó disponible per curar-te i ho faran de franc", ha afegit mentre explicava com intentava convèncer un home que, a més d'una bona gestió, també és important l'ètica en política.

Per incidir en la idea, Iglesias ha explicat un tuit que, ha dit, el va emocionar, en què un home es preguntava: "¿On he de votar per pagar més impostos perquè aquesta gent tingui més bon sou?". Ho deia després d'haver viscut un part prematur en el qual els metges van fer una bona feina, però Iglesias ha dit que "no és ell qui hauria de pagar més impostos" perquè "no és el propietari d'un fons d'inversió, ni d'un banc, ni de Cabify, ni d'una multinacional".

Iglesias també ha lamentat que "un 30% d'espanyols" no puguin anar al dentista per motius econòmics. El programa d'Unides Podem proposa garantir la sanitat universal ("més enllà de la teva situació administrativa", ha matisat aquest divendres), eliminar els copagaments, que cap cita amb especialistes o operacions es faci esperar més d'un mes i incorporar més serveis als dentistes de la sanitat pública.