Iglesias prefereix veure els dirigents independentistes negociant: "No m'agrada veure'ls a la presó"

El nou vicepresident espanyol de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, prefereix veure els dirigents independentistes "negociant a les institucions". Iglesias matisa que al govern espanyol no li "correspon" determinar la situació dels presos polítics però admet que preferiria veure'ls en llibertat: "No m'agrada veure'ls a la presó", admet el líder de Podem en una entrevista a La Vanguardia aquest diumenge.

Iglesias també reconeix l'expresident Carles Puigdemont com un interlocutor vàlid. "Les organitzacions polítiques trien als seus líders, que són les persones que els representen independentment de la seva situació processal o geogràfica. Tant ERC com el PDECat són actors polítics determinants a Catalunya i són les bases i direccions d'aquests partits els que trien els seus interlocutors", afirma Iglesias.

El líder de Podem insisteix en la recepta del "diàleg" cap a Catalunya, tot i que assegura que en aquesta negociació totes les parts "han de cedir" en algun punt. "Els acords no seran 100% satisfactoris per a ningú", diu.

La posició, la marca Sánchez

Sobre la polèmica que ha generat la visita de la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, Iglesias defensa que s'han quedat al marge, perquè no els hi correspon. "La nostra posició lògicament serà la que determinin la ministra i el president", assegura el líder de Podem, que també explica que la posició de l'executiu espanyol passa per "la defensa del diàleg" entre els veneçolans.

"La situació de crisi política de Veneçuela no es soluciona amb cops d'Estat ni llançant còctels molotov a la policia, es resol amb diàleg entre tots els actors polítics, els d'una posició molt plural i els de l'oficialisme, també molt plural", diu Iglesias a l'hora d'analitzar la situació.