Iglesias censura a “Casado, Rivera i el Primo de Rivera” que centrin en Catalunya la campanya andalusa

Endavant Andalusia, la coalició entre Podem i Izquierda Unida liderada per Teresa Rodríguez candidata a la presidència a la Junta, ha plantejat la campanya cap a les eleccions del pròxim dia 2 de desembre amb un marcat accent andalusista. La candidatura ha acollit sectors de l’extint Partit Andalusista i als seus mítings arrasen les banderes blanques i verdes, amb un “Endavant” escrit al centre. El líder de Podem a l’Estat, Pablo Iglesias, que aquest dissabte ha participat en un míting de la coalició a Sevilla, ha sabut llegir aquesta realitat, i ha centrat el seu discurs a censurar a la dreta que “només parlin de Catalunya”, i afer una encesa defensa del sud com a motor de canvi a tot l’Estat.

“Vull dir al senyor Casado al senyor Rivera i al Primo de Rivera que només parlen de Catalunya quan venen, que aprenguin que el patriotisme, quan véns a Andalusia, significa parlar d’Andalusia”, ha afirmat Iglesias, que posava en en mateix sac els líders del PP, Ciutadans, i el de Vox, Santiago Abascal, amb qui Iglesias ha antagonitzat recollint.

Davant de l’onada d’euroescepticisme de les dretes, Iglesias ha fet un discurs europeïsta a la seva manera, amb un avís als estats que “com Europa no miri al sud, s’ha acabat Europa”, perquè “els racistes són fills de Merkel i d’aquells que han donat l’esquena al projecte social” europeu, i per això, segons elL, “l’única manera de defensar Europa és mirar des del sud i dir justícia social i democràcia davant dels reaccionaris que porten l’odi de l’últim contra el penúltim”.

“Que ho escolti la senyora Merkel: sud, sud, sud”, ha continuat Iglesias, que ha defensat també l’acord de pressupostos al quan han arribat el PSOE i el seu partit, tot i que ha assumit que no té preus suports tirar endavant. “Cal més perquè els pressupostos surtin endavant. Alguns diuen que el factor decisiu és el que vulguin els partits independentistes catalans. Jo dic que el factor decisiu tornarà a ser Andalusia com fa 40 anys”, ha dit.

Però també ha tingut paraules de crítica per ala candidata a la reelecció Susana Díaz, a qui ha comparat amb el seu rival a les primàries del PSOE, en preguntar si hauria estat possible la moció de censura si ella hagués guanyat el lideratge del PSOE espanyo: “Hauria estat possible l’acord de pressupostos?”

Rodríguez, per la seva banda, ha començat el discurs amb un record per als immigrants morts quan intenten creuar l’Estret, ha acusat les dretes de confondre l’enemic, perquè els únics perills són “la banca, l’Íbex” i els que tenen “interessos especulatius” i fan “jocs corruptes” amb els estalvis dels andalusos.

A més, ha volgut diferenciar entre “socialisme i susanisme”, per apel·lar als votants tradicionals socialistes desencantats amb la presidenta andalusa, representant d’un PSOE més escorat a la dreta, en comparació al de l’actual president espanyol.

Iglesias i Rodríguez han omplert el pavelló antic del palau de congressos de Sevilla, annex al nou, molt més gran, que el 2015 el líder de Podem va omplir com un ou en la campanya de les generals, que arribaven en un moment àlgid per a la seva formació. En aquella ocasió, centenars de persones van quedar-se fora, fet que no s’ha aconseguit aquest cop, mentre que Vox sí que va omplir el nou pavelló en un acte fa dues setmanes a la capital andalus.