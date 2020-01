Aragonès alerta que no poder aprovar els pressupostos abocaria el país al "col·lapse"

No és cap novetat que el conseller d'Economia reclami l'aprovació dels pressupostos. Fins i tot que faci servir paraules gruixudes per advertir de les conseqüències de no fer-ho. Però quan Pere Aragonès fa aquestes dues coses mentre l'independentisme negocia com fer front a la pèrdua de l'escó del president de la Generalitat, Quim Torra, les paraules guanyen força. Si dilluns el Parlament desacata la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) avalada pel Tribunal Suprem i permet que Torra ja no només sigui diputat sinó que també continuï votant a l'hemicicle, les votacions del ple a partir d'ara correrien el risc de ser impugnades. I, entre elles, les dels pressupostos del 2020, pactats amb els comuns i que fins ara es preveia que dimecres comencessin el tràmit parlamentari.

"Seria un col·lapse afrontar el 2020 amb els pressupostos prorrogats des del 2017", ha apuntat en la seva intervenció a Arnes en el Congrés Regional de la Federació d'ERC de les Terres de l'Ebre. En declaracions recollides per l'ACN, el vicepresident del Govern ha dit que disposar d'uns nous comptes és una qüestió de "responsabilitat amb la ciutadania" en un moment polític "molt complex" amb "atacs institucionals des de totes les bandes".

La d'Aragonès ha sigut, fins ara, l'única veu d'ERC que s'ha sentit d'ençà que dijous el Tribunal Suprem va rebutjar les cautelars confirmant que Torra ha perdut l'escó al Parlament. Els republicans han preferit mantenir el silenci mentre aborden les converses amb JxCat i la CUP per consensuar una posició abans de dilluns.

Converses entre JxCat, ERC i la CUP

Dins l'independentisme, la decisió entre acatar o no acatar la resolució de la JEC i del Suprem no està encara presa. Torra i JxCat insisteixen que ja hi ha un consens sobre aquesta qüestió –desacatar–, però, de moment, tot segueix obert. ERC, que presideix el Parlament, ha emplaçat els seus socis de Govern i també la CUP a prendre una decisió conjunta abans de dilluns, tenint en compte que, si Torra vota, la mesa del Parlament –i, en especial, el seu president, Roger Torrent– podria haver d'afrontar una causa per desobediència i, a més, totes les votacions a partir d'ara serien subjectes d'impugnació als tribunals.

En aquest sentit, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha emplaçat els tres partits independentistes a "trobar la manera de donar continuïtat a la legislatura" durant aquest cap de setmana. Una solució que hauria de passar, segons ell, per la continuïtat de Torra com a diputat. "No per voluntat política d'uns partits o d'altres sinó pel nostre sistema democràtic. Ens basem en una defensa estricta del nostre ordenament jurídic, que diu que cap diputat pot deixar de ser-ho sense sentència ferma", ha subratllat en una entrevista a RAC1 en referència al reglament del Parlament.

"Som on érem", ha insistit Calvet, que ha restat importància al fet que el president de la cambra, Roger Torrent, no hagi fet cap declaració pública de suport a Torra d'ençà que el Tribunal Suprem va avalar la pèrdua del seu escó.

El govern espanyol confia que el Parlament compleixi la llei

¿Quim Torra manté l'escó de diputat? ¿El president de la Generalitat podrà votar dilluns que ve al Parlament? Preguntes que els socis independentistes intenten resoldre durant aquest cap de setmana amb la pressió de la Junta Electoral Central (JEC), del Tribunal Suprem i també de PP i Cs, que exigeixen que es compleixin immediatament les resolucions judicials. De moment, JxCat i ERC han triat estratègies comunicatives oposades.

D'altra banda, la nova etapa de diàleg que el PSOE sembla haver iniciat de la mà d'ERC ha allunyat els socialistes de la contundència amb què havien actuat fins ara contra l'independentisme a la cambra catalana. Aquest dissabte el nou ministre de Sanitat –i secretari d'organització del PSC–, Salvador Illa, ha assegurat que el govern espanyol "respectarà" la decisió que prengui el Parlament sobre l'escó de Torra.

"És una decisió que li correspon prendre al Parlament i em remeto al que diguin ells. Respectarem el que diguin", ha assenyalat en una visita a Pineda de Mar per comprovar els efectes del temporal d'aquesta setmana. Més tard, però, ha volgut matisar les seves paraules per explicar que de la mateixa manera que respecten el Parlament estan convençuts que el Parlament "respectarà la llei".

La JEC va decidir que era competent per retirar l'acta de diputat a Torra i el Suprem va rebutjar les cautelars que havia demanat el president, tot i que tant el PSC com el PSOE havien dubtat de la legitimitat de l'òrgan electoral per prendre una decisió com aquesta. Fonts del PSC al Parlament apunten que Torra ja ha perdut l'escó, un cop la Junta Electoral de Barcelona ho ha comunicat a la cambra i ha demanat que es designi un substitut.