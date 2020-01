Junqueras presentarà un recurs al Suprem i demana protecció al president del Parlament Europeu

Primers moviments jurídics i polítics d'Esquerra per actuar contra la decisió del Tribunal Suprem de no alliberar el president del partit, Oriol Junqueras, i impedir que pugui exercir com a eurodiputat. El jurídic passa principalment perquè la defensa del líder republicà presentarà properament un recurs de súplica al mateix Suprem perquè reconsideri la seva decisió. El polític, reclamar al president del Parlament Europeu, David Sassoli, que "protegeixi la immunitat" de Junqueras que va dictar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). També demanaran que l'Eurocambra "verifiqui les credencials" del líder republicà en la sessió del 29 i 30 de gener.

És un incògnita les possibilitats d'èxit que puguin tenir aquests dos moviments, però el coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha avisat en roda de premsa que no es donaran per vençuts. És més, ha assegurat que veuen fins i tot alguna escletxa perquè Junqueras sigui dilluns que ve a Estrasburg en el ple del Parlament Europeu i ha dit que presentaran una iniciativa per fer-ho possible. No l'ha detallat: "En els propers dies la posarem sobre la taula. Esgotarem tots els camins viables i transitables".

El camí per intentar ajudar a Junqueras serà "transitable", el que vol dir que Aragonès ha deixat clar que no contemplen en cap cas obrir la presó al marge de la justícia. És un concepte amb el que sí que va flirtejar ahir la portaveu del Govern, Meritxell Budó - avui ho ha matisat-. Aragonès ha volgut tallar d'arrel aquesta especulació. "Si la decisió que prenem és obrir les presons, al cap d'un minut les tornarien a tancar. Si no ho fes el Suprem ho farien els Mossos d'Esquadra", ha resumit.

La mesa de negociació no perilla

En la seva compareixença davant dels mitjans Aragonès no ha estalviat retrets al Suprem, acusant-lo per exemple de protagonitzar un "brexit judicial" i de situar Espanya "fora de la legislació europea". Però al marge de la crítica, se n'ha desprès un missatge rellevant cap a l'Estat en clau constructiva. Aragonès ha assegurat que la decisió de la justícia espanyola no posa en perill la mesa de negociació entre el govern espanyol i el català que ERC i el PSOE van pactar fa uns dies. De fet, els republicans consideren que la decisió del Suprem posa de rellevància que ara més que mai és necessària aquesta mesa per activar "la via política" i allunyar el conflictes dels tribunals. "Deixant el conflicte en mans de jutges i fiscals no hi haurà camí per la solució. És més urgent que mai activar la via política", ha resolt.

"Vergonya i escàndol"

El partit de Junqueras ha reaccionat amb indignació al Suprem des del primer minut que s'ha conegut la decisió. "Vergonya i escàndol" han sigut les paraules més repetides pels republicans en les primeres reaccions en calent.

Malgrat que Junqueras ja havia topat sempre fins ara amb el Suprem en tots els intents de ser alliberat, aquesta vegada l'enuig del partit també ha sigut molt considerable. El motiu és que la sentència del 19 de desembre del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) favorable als interessos del líder d'ERC es veia com la primera escletxa real perquè fos alliberat i pogués ser a Estrasburg. Però no ha sigut així i el partit ha esclatat.

Abans de comparèixer en roda de premsa, el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ja havia carregat contra el Suprem considerant que no podia "ignorar el que va sentenciar el TJUE". "Vulnera, un altre cop, els drets de Junqueras i dels milers de ciutadans que el van votar", ha exposat a través de Twitter. El propi president republicà ha criticat la decisió en la mateixa xarxa social: " Avui el Tribunal Suprem ha situat l'Estat fora de la llei europea. A Europa van dictar justícia, a l'Estat es dicta presó i persecució".

Avui el TS ha situat l'Estat fora de la llei europea. A Europa van dictar justícia, a l'Estat es dicta presó i persecució. Però la democràcia sempre guanya. Continuaré lluitant pels drets dels ciutadans i per la llibertat. Persistirem! — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) January 9, 2020

La consellera de Justícia del Govern, Ester Capella, també ha mostrat el seu malestar i ha pronosticat que el Suprem acaba d'obrir "un conflicte" amb el Parlament europeu i el TJUE. "Ja és oficial. L'Estat se situa fora de la llei europea", ha reblat el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch. Ahir des de l'executiva del partit encara confiaven que el Suprem acatés el TJUE i que Junqueras pogués sortir o s'arribés a una solució intermèdia que, almenys, li permetés ser encara que només fos dilluns al ple del Parlament europeu. Ni una cosa ni l'altra.

A l'espera de l'Eurocambra

Malgrat les demandes d'ERC, el Parlament Europeu no es pronunciarà avui sobre si encara consideren a Oriol Junqueras eurodiputat o no. Després que el Tribunal Suprem és pronunciés, la pilota estava a la teulada de l’Eurocambra. Però tocats dos quarts de vuit del vespre, fonts del Parlament Europeu han explicat que la decisió no es prendrà avui.

Els serveis competents estan estudiant el document enviat pel Tribunal Suprem però encara no han donat una resposta. Segons fonts del Parlament, no se sap en quin moment es decidirà sobre Junqueras però en tot cas serà abans de l'inici de la sessió plenària de dilluns.

A principis de setmana una comunicació interna de la institució, habitual quan s'incorporen nous membres, considerava a Carles Puigdemont i Toni Comín, però també a Oriol Junqueras, eurodiputats. Fonts del Parlament Europeu asseguraven que estaven a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem i que de moment es limitaven a aplicar la sentència del TJUE del 19 de desembre. Segons el tribunal europeu, Junqueras comptava amb immunitat i havia de ser comptat com a eurodiputat des de la publicació dels resultats electorals el passat juny. Seguint el que havia marcat el TJUE, el Parlament va continuar amb els procediments usuals.

Dimarts Junqueras, Puigdemont i Comín van rebre una bústia i una fitxa a la pàgina web del Parlament, que actualment segueix activa. El mateix dia, Junqueras va rebre el suport polític del seu partit dins de l’Eurocambra. L’Aliança Lliure Europea (ALE) va escollir-lo president del seu subgrup dins del Parlament i així va convertir-se també en vicepresident dels Verds/ALE, grup al qual pertany l'ALE. Així doncs, malgrat que a principis de setmana tot es disposava perquè el Parlament considerés Junqueras eurodiputat, avui, ha quedat tot frenat.