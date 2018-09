Jaume Durall es postula per a la secretaria general de Podem després de la dimissió de Domènech

El fins ara secretari d'Organització de Podem Catalunya, Jaume Durall, ha decidit postular-se per a la secretaria general de la formació morada. En una reunió de la direcció del partit aquest dilluns a la tarda, el també regidor de l'Ametlla del Vallès (Ametlla en Comú-Entesa) ha renunciat a les responsabilitats com a secretari d'Organització per tal de fer el pas i presentar-se de cara a les primàries que es duran a terme entre el 20 i el 23 de setembre, segons han informat fonts del partit.

De fet, fins el 12 de setembre hi ha temps per a la inscripció de les candidatures per liderar el partit i rellevar així Xavier Domènech, que va renunciar a tots els càrrecs la setmana passada.

A partir del dia 13 es podran començar a presentar avals individuals –del 13 al 16- i dels espais col·legiats del partit –del 17 al 18-, fins que, el 19 de setembre es formalitzin les candidatures a la secretaria general. Els resultats de les primàries, el 24 de setembre.