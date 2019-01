Jéssica Albiach: “Si Pedro Sánchez es posa d’esquena a Catalunya, acabarà com Susana Díaz”

Després de suspendre la negociació amb el Govern dels pressupostos de la Generalitat, la líder de Catalunya en Comú-Podem al Parlament, Jéssica Albiach (València, 1979), visita l’ARA, des d’on reclama gestos a ERC per asseure’s a la taula a parlar dels comptes.

Estan negociant o ja no?

Nosaltres volem negociar uns pressupostos perquè Catalunya els necessita, però ens hem trobat amb un Govern que no ha fet els deures i ens presenta uns comptes continuistes.

I el que diem és: suspenem les negociacions i quan el senyor Aragonès faci els deures que em truqui i tornarem a seure per parlar.

El Govern els acusa de no fer propostes realitzables.

No estem demanant coses de màxims. Entenem que la situació financera de la Generalitat és molt complicada, que hem d’anar junts a reclamar una reforma del sistema del finançament perquè és cert que hi ha moltíssimes limitacions. Però nosaltres proposem vies d’ingressos perquè aquest pressupost sigui realment social i no ens estan fent cas.

Incrementar els impostos?

Que les persones que més guanyen paguin més. Sense perjudicar ni les classes treballadores ni les classes mitjanes. No podem augmentar l’IRPF, per exemple, a les persones que guanyen més de 90.000 euros, en la línia del que s’ha fet al País Valencià? No estem parlant de res gaire revolucionari.

Amb això es finança l’augment de despesa que vostès proposen?

Amb això i amb una altra partida que arribaria dels pressupostos generals de l’Estat. Si s’aproven, hi ha diners que van directament a infraestructures, que van directament a Mossos d’Esquadra i que van directament a transport.

Què portaria un partit d’esquerres com ERC a no ser sensible a aquests plantejaments?

Començo a intuir que ERC està mirant enquestes i veu que pot captar vot del centredreta. Crec que ells estan en el dilema de si volen ser una força d’esquerres o si volen ser la nova Convergència, i, de moment, el que ens estan demostrant és que una força d’esquerres no volen ser-ho.

Creu en la imparcialitat del tribunal del judici al Procés?

Crec que és un judici que no s’hauria d’estar produint. Que ningú hauria d’anar davant d’un tribunal per fer política. A més, no només hem vist la judicialització de la política, sinó que hem vist uns tribunals que estan polititzats. Tenim una cúpula judicial que té un biaix conservador i diria, fins i tot, franquista que continuem arrossegant.

Avui hi ha un Consell Ciutadà Estatal de Podem en què han de parlar, entre altres coses, d’Errejón. Què creu que en pot sortir?

Crec que és el moment del diàleg, també en la vida interna dels partits. Jo estic convençuda que en sortirà una proposta que estarà a l’altura del que necessita el país.

Com ara?

Jo tinc les meves propostes, però prefereixo esperar-me que sigui un debat col·lectiu. Són moments en què cal rebaixar el soroll i cal reflexionar. Perquè, malgrat les diferents estratègies que tingui cadascú, nosaltres hem vingut a transformar la realitat. I per transformar la realitat i posar les institucions al servei de la gent has de guanyar. Per tant, posem els objectius per damunt de tot. Al final, la fórmula no crec que sigui tan important.

Però vostè creu que Podem pot continuar sent Podem, o haurem de començar a dir Podíem ?

No, home! Podem és una força que en cinc anys ha trencat el bipartidisme, ha canviat el sistema de partits a nivell estatal, està estenent el missatge de la plurinacionalitat i va aconseguir una moció de censura.

La moció ha comportat algun canvi en relació amb les polítiques a Catalunya?

Home, Pedro Sánchez no seria el meu president, però crec que estem veient canvis d’actitud. Hem de ser conscients que aquest conflicte va per llarg i que hi haurà moments d’estira-i-arronsa i no serà fàcil. Sánchez ha de ser valent, perquè si es posa d’esquena a Catalunya, si no llegeix els grans consensos que tenim com a societat, jo crec que acabarà com Susana Díaz. Ha de decidir si vol escoltar alguns barons que sembla que estan més a prop de Cs o si vol una aliança progressista de la mà de Podem.

Nota alguna emoció particular entre els col·legues espanyols de Podem quan senten que a Catalunya hi ha un Govern treballant per a una República?

Jo crec que la monarquia ja és una institució que no representa ningú, que està tacada de corrupció. És increïble, i fa vergonya, que nosaltres proposem una moció al Parlament per reprovar el rei i que el mateix Pedro Sánchez es plantegi portar-nos davant del Constitucional.

Què li sembla l’ultimàtum de la UE a Nicolás Maduro?

No es pot utilitzar Veneçuela per posicionar-se geoestratègicament. Hi ha molta gent que parla de la defensa dels drets humans a Veneçuela i, en realitat, el que volen són les seves reserves de petroli i de gas. Ningú es pregunta per la violació de drets humans a la Xina, oi?