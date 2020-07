Joan Carles I va treure 5 milions d'euros d'un compte abans d'haver de tancar-lo i després de guanyar una fortuna a la borsa

El rei Joan Carles I va treure cinc milions d'euros del seu compte al banc Mirabaud de Ginebra abans d'haver de tancar-lo l'estiu del 2012. El dipòsit li va generar rendiments milionaris durant els quatre anys en què va estar operatiu, amb rendibilitats anuals de fins al 7,7%, segons revela avui El Confidencial. Malgrat les contínues retirades d'efectiu efectuades pel monarca, amb reintegraments periòdics de 200.000 i 300.000 euros, el saldo mitjà del compte mai va baixar dels 60 milions d'euros, segons reflecteix l'abundant documentació del banc suís a la qual ha tingut accés aquest mitjà.

El monarca va haver de deixar de treballar amb Mirabaud després de l'escàndol del seu accident a Botswana l'abril del 2012. Els responsables de l'entitat li van expressar la seva inquietud per l'existència d'aquests fons i el rei emèrit es va veure obligat a tancar el dipòsit, dissoldre l'entitat panamenya Lucum Foundation i la resta de l'estructura offshore que havia fet servir per ocultar la fortuna, i desfer-se dels 65 milions d'euros que aproximadament li quedaven llavors al dipòsit mitjançant una donació a la seva amant, Corinna Larsen.

L'import d'aquest últim moviment coincideix amb la transferència inicial que hauria motivat l'obertura del compte: la suposada donació de 64,8 milions d'euros del rei Abdullah de l'Aràbia Saudita, el 8 d'agost del 2008. Des del regal inicial saudita, Lucum Foundation, de la qual el monarca era l'únic beneficiari, va registrar constants sortides de diners. Només entre l'1 de gener del 2012 i l'11 de juny d'aquest mateix any, en els mesos previs a la liquidació del dipòsit, el rei Joan Carles I va treure 4.912.870 euros, com demostra un dossier de Mirabaud de cinc pàgines que porta la rúbrica del monarca en l'última, al costat de la frase amb lletra seva "A prova de conformitat, 13 de juny del 2012".

Ahir aquest mateix mitjà publicava que Joan Carles I va introduir a Espanya grans sumes de diners en efectiu per la frontera de l'aeroport de Barajas. Un dels testaferros que va utilitzar per amagar els 64.800.000 euros de l'Aràbia Saudita en un compte de Suïssa, l'advocat Dante Canonica, li va portar presumptament durant anys fons d'aquest dipòsit fins al Palau de la Zarzuela, segons revelen documents de la investigació als quals ha tingut accés aquest mitjà. El sistema hauria permès a la família reial gaudir fàcilment a Espanya de la fortuna no declarada que el monarca posseïa a l'estranger.