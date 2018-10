Joan Reñé fa oficial la seva renúncia al ple de la Diputació de Lleida

La renúncia de Joan Reñé com a president de la Diputació de Lleida s'ha fet oficial aquest dijous al matí en un ple extraordinari que tot just ha durat uns quatre minuts i escaig. En l'escrit de renúncia que ha estat llegit pel secretari de la corporació, Reñé ha justificat la seva dimissió per "motius personals". Una vegada finalitzada la sessió, l'ara presidenta en funcions, Rosa Maria Perelló, ha anunciat una nova sessió extraordinària per a les deu del matí per tal de votar la seva presidència.

Al ple de renúncia no hi ha assistit Joan Reñé, però sí que està previst que assisteixi al ple d'investidura, ja que conserva la seva acta de diputat. El ple ha comptat amb l'absència del diputat de la CUP, Joel Jové, que va deixar l'acta de diputat i la formació està pendent de fer entrar el seu substitut, i també el diputat d'Unitat d'Aran, Paco Boya, que està de viatge a l'estranger.

Els grups a l'oposició critiquen les formes del PDECat a l'hora de formalitzar la renúncia de Reñé i la posterior investidura de Rosa Maria Perelló, ja que no hi ha la totalitat de diputats del ple. En aquest sentit, veuen antidemocràtic el comportament de la formació i denuncien greus irregularitats i manca de transparència.

Joan Reñé va anunciar la seva dimissió fa una setmana després que el 2 d'octubre els Mossos d'Esquadra el detinguessin per suposada corrupció en el marc de l'operació Boreas, que també va comptar amb 23 detinguts més.