Jordi Montull ingressa a la presó de Brians 2 per complir la condemna del 'cas Palau'

L'exnúmero dos de Palau de la Música, Jordi Montull, ha ingressat a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), aquest dilluns a la tarda. Des d'avui, començarà a complir la pena de set anys, sis mesos i quinze dies que li va imposar el Tribunal Suprem pel cas Palau. Tal com informa l'ACN, Montull ha arribat al centre penitenciari a dos quarts de set i acompanyat de la seva família i una advocada. Tant ell com l'expresident del Palau Fèlix Millet i l'extresorer de CDC, Daniel Osàcar, tenen fins dijous de termini per entrar a presó.

El Tribunal Suprem (TS) va ratificar fa unes setmanes la sentència de l'Audiència Barcelona, confirmant la condemna a Montull, Miller (de 7 anys, sis mesos i 15 dies) i rebaixant a tres anys i mig la d'Osàcar, per malversació, apropiació indeguda, tràfic d'influències, falsificació en document mercantil, falsedat comptable i blanqueig.

Tenint en compte l'avançada edat de tots tres i el context de pandèmia, l'Audiència de Barcelona, que va dictar l'execució de la sentència, va allargar el termini de deu dies indicat en el Reglament Penitenciari fins dijous, però va rebutjar les peticions de les defenses d'eludir l'ingrés a presó. Però la jutge va desestimar el recurs de súplica que havia presentat Millet per quedar en llibertat fins que el govern espanyol decideixi sobre la seva petició d'indult. Osàcar també ha fet una petició d'indult a l'executiu de Pedro Sánchez i va presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional, encara pendent de resolució. Però això no li ha permès, tampoc, posposar la seva entrada a presó.

La sentència del Suprem va confirmar que CDC havia cobrat 6,6 milions d'euros en comissions il·legals de Ferrovial, a canvi de l'adjudicació de contractes d'obra pública, entre 1999 (amb l'últim govern de Jordi Pujol) i 2009 (amb Artur Mas com a líder de l'oposició). La comissió que rebien era del 4% del valor de l'adjudicació: Millet i Montull se'n quedaven un 1,5% per fer d'intermediaris i la resta de diners anaven al partit. A més, la sentència detalla que tots dos van obtenir rèdits de la caixa del Palau, des de reformes fins a les vacances familiars o els casaments de les filles de Millet. El tribunal va rebaixar la condemna d'Osàcar tenint en compte que no s'havia embutxacat diners en benefici propi. El tribunal va embargar els béns que CDC havia dipositat com a fiança per pagar el decomís dels 6,6 milions d'euros i reclama a Millet i Montull que retornin a les estructures de l'entitat els 23 milions d'euros que van desviar en benefici propi.