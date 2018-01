Jordi Pujol i Artur Mas acomiaden a Premià de Mar l'exconseller Subirà

Jordi Pujol -en la seva primera aparició pública després que fos ingressat per pneumònia- i Artur Mas han assistit aquest matí al funeral del cofundador de CDC i exconseller d'Indústria Antoni Subirà, una cerimònia a la qual han acudit nombrosos dirigents de l'espai de l'antiga CDC. Al funeral hi han assistit així diverses personalitats de la cúpula del PDECat (ex CDC), com la coordinadora general, Marta Pascal; els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, i l'exdirigent Oriol Pujol, entre d'altres. Pascal ha recordat Subirà com un "referent en la recerca de consensos i acords" per potenciar Catalunya.

Per la seva banda, l'exconseller Josep Rull ha tingut paraules d'afecte per a Subirà i l'ha descrit com "un exemple de compromís polític, ciutadà i patriòtic".

Segons Rull, era una "obligació" retre homenatge a un "extraordinari servidor públic, generós, compromès i entusiasta".



Jordi Pujol, que va estar ingressat deu dies durant aquestes festes nadalenques afectat d'una pneumònia, hi ha anat acompanyat de la seva dona, Marta Ferrusola.

L'exconseller d'Indústria i cofundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Antoni Subirà va morir el 7 de gener als 77 anys.

Nascut a Mataró (Maresme) el 1940, Subirà va ser, juntament amb Jordi Pujol, Miquel Roca i Anton Cañellas, un dels fundadors de CDC, partit amb el qual va ser diputat al Parlament des de la primera legislatura, el 1980, fins al 1993, i portaveu de Convergència i Unió entre el 1982 i el 1989.

Aquell any va ser nomenat conseller del departament d'Indústria i Energia -que posteriorment es va convertir en la conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme-, càrrec que va exercir fins al 2002 i des del qual va impulsar la internacionalització de l'economia catalana i el desenvolupament d'infraestructures tecnològiques.