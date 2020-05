Jordi Sànchez carrega contra Justícia, a qui acusa de canviar de criteri i no deixar-lo sortir de la presó per treballar

Jordi Sànchez carrega durament contra el departament de Justícia, a qui acusa de canviar de criteri i no deixar-lo sortir a treballar tal com havia informat dijous. En un comunicat difós aquest diumenge, el dirigent de la Crida parla de "mala praxi" de la conselleria que dirigeix Ester Capella per enviar una informació en què assegurava que la junta de tractament de la presó de Lledoners avalava que pogués sortir de la presó cinc dies a la setmana dotze hores diàries per fer la seva activitat laboral i de voluntariat. "Fins al divendres 22 de maig a les 17.30 h no vaig rebre la comunicació de la junta [...]. La sorpresa va ser veure que la decisió de la junta de tractament era totalment diferent de la que s’havia publicitat: s’acordava no tramitar la sol·licitud d’oferta laboral i donar tràmit a la possibilitat de tres hores diàries tres dies a la setmana per fer voluntariat".

Sànchez, com han fet també altres presos polítics, havia sol·licitat una modificació del 100.2 per poder treballar (fins ara feia voluntariat en una entitat de lluita contra l'exclusió social). La seva petició era anar a treballar a la Crida, associació (també registrada com a partit polític) de la qual és president actualment.

El meu comunicat des de Lledoners sobre la denegació del 100.2 pic.twitter.com/MMRn5KJb8E — Jordi Sànchez (@jordialapreso) May 24, 2020

És la primera vegada que un pres polític demana poder sortir de la presó per treballar en una associació o partit de caràcter polític. En aquest sentit, Sànchez defensa en el comunicat que no hi ha cap impediment per començar la relació laboral amb la Crida. "La proposta laboral que vaig presentar a l’equip de tractament era respectuosa amb la sentència del Tribunal Suprem i en cap cas col·lisionava amb la inhabilitació imposada per aquest tribunal", assegura.

Afirma que la petició de treballar a la Crida no pot ser motiu de denegació: "S’estaria imposant una inhabilitació extrajudicial i una condemna complementària"

Afegeix que la "naturalesa sociopolítica de la Crida no pot ser la causa de la negativa de la junta de tractament" ni "tampoc ho pot ser la defensa de la independència que dona personalitat a l’entitat". "Si fossin aquestes les motivacions, s’estaria imposant una inhabilitació extrajudicial i una condemna complementària", diu. En aquest sentit, cita un fragment de la sentència del Suprem en què s'assegura que "no existeix persecució ideològica" i que l'acció penal "no es dirigeix contra qui es limitin a difondre i lluitar per la transformació de la societat catalana conforme al seu ideari polític".

El comunicat de Justícia

La secretaria de Mesures Penals va comunicar dijous al vespre que s'havia modificat el 100.2 de Jordi Sànchez per treballar i fer voluntariat. En concret, la proposta era poder sortir un total de cinc dies a la setmana i dotze hores fora del centre penitenciari. El departament informava que la junta de tractament de la presó de Lledoners "havia acordat elevar la proposta favorable de modificació (ampliació del 100.2 amb una oferta laboral) al jutge de vigilància penitenciària, que decidirà si li dona el vistiplau". És a dir, condicionava que entrés en vigor al fet que ho avalés la jutge de vigilància penitenciària.

En aquest sentit, ja s’introduïa un matís diferent del que es produeix normalment, ja que en la majoria de casos quan la junta de tractament aprova un 100.2 o una modificació ja és executiu. Fonts del departament ho justificaven dijous per la "naturalesa" de l’oferta laboral que havia presentat Sànchez.

Ara bé, en la notificació que va arribar al líder de la Crida no deia això, segons el comunicat, sinó que afirmava que la junta "acorda, per unanimitat, no tramitar la seva sol·licitud de 100.2 del reglament penitenciari laboral a l’associació Crida Nacional per la República”. "Tinc dret a rebre abans que ningú la comunicació d'allò que m’afecta personalment. I a més, tinc dret que la informació que es difongui des d’organismes públics sobre la meva situació sigui veraç i eviti danys a persones del meu entorn, que van viure amb esperança i il·lusió la concessió del 100.2 laboral", afirma la comunicació difosa a través de Twitter.

També explica que ha sol·licitat tenir accés a l'expedient per "conèixer els motius d’aquesta decisió inesperada", ja que assegura que "representa un canvi d’opinió sobtat del criteri expressat per l’equip de tractament". Explica que aquest equip, que és el que va elevar la proposta a la junta de tractament, "era favorable al 100.2 laboral que havia presentat".

Nova petició de voluntariat

Des que va declarar la pandèmia, Jordi Sànchez ha estat confinat a la presó de Lledoners, ja que la declaració de l'estat d'alarma havia propiciat que congelés el seu voluntariat a l'entitat Canpedró.

A diferència d'altres presos ha seguit amb el confinament des del 8 de maig, quan la resta van tornar a sortir per treballar o fer el voluntariat que ja estaven fent o un de nou arran de la modificació del 100.2 per part del departament de Justícia. Al final del comunicat, l'exlíder de la Crida fa referència a aquest punt.

"A causa de la pandèmia, i per disminuir riscos de contagi a la resta d’interns, qualsevol pres que surt en 100.2, quan torna a la presó, queda confinat a la cel·la. No puc assumir els costos personals d’estar confinat a la cel·la tota la setmana a excepció de les nou hores autoritzades per fer voluntariat", acaba.

En aquest sentit, explica que sol·licitarà la modificació horària del voluntariat i que, quan es concedeixi, "recuperarà el 100.2" per poder tornar a sortir com feia abans de la pandèmia.