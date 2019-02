La parella de Jordi Sànchez denuncia que als presos "no els han deixat entrar l'ordinador" a Soto del Real

La parella de Jordi Sànchez, Susanna Barreda, ha denunciat aquest dissabte que als presos independentistes traslladats aquest divendres a la presó de Soto del Real "de moment no els han deixat entrar l'ordinador". En una entrevista a RAC1, Barreda ha lamentat que això els impedeix poder preparar el judici, i les defeses de Carme Forcadell i Jordi Cuixart han denunciat que suposa una vulneració del dret de defensa". "Si aquests 10 dies abans del judici no poden accedir a un ordinador ja em direu com els anirà", ha dit Barreda, que ha explicat que la presó ha dit als presos que "està en tramitació" que puguin accedir als ordinadors. Barreda ha remarcat que "els tempos a la presó són llarguíssims i si els els donen a mitjans de la setmana que ve vol dir que hauran passat uns dies que ells necessiten".

Pel que fa al trasllat d'aquest divendres, la parella de Sànchez ha valorat que "ha anat bé, si el comparem amb l'anterior", perquè es va poder fer en un sol dia. Però s'ha mostrat molt crítica amb la manera com es fan els trasllats: "No entenc que un pres que en principi no és perillós s'hagi de traslladar d'aquesta manera, no només ell, qualsevol pres". En aquest sentit, ha lamentat "l'espai reduït, tancats en minicel·les, amb les finestretes a dalt de tot de manera que no podien veure res durant tot el viatge i amb l'aire condicionat a tot drap, pelant-se de fred".

Per la seva banda, l'advocada de Forcadell, Olga Arderiu, i l'advocat de l'equip de defensa de Jordi Cuixart, Benet Salellas, creuen que hi haurà sessions de judici més enllà de dimarts a dijous, que són els dies inicialment previstos. Per tant, creuen que també hi pot haver sessions en dilluns i divendres. "S'han admès molts testimonis i és difícil acabar al maig amb el calendari previst", ha dit Arderiu. Salellas ha remarcat que aquest és un procediment "pràcticament incontrolable tres dies a la setmana". "Anem segur a un calendari de més dies de judici", ha dit.



Els advocats, que han dit no tenir informació sobre com es va desenvolupar el trasllat aquest divendres, s'han referit a la denúncia que ha fet Barreda sobre el fet que no els hagin deixat entrar els ordinadors a Soto del Real. Per a Arderiu, això "vulnera absolutament el dret de defensa" i ha recordat que hi ha una resolució del jutge instructor confirmat per la sala del Suprem que els permet tenir-ne. L'advocada de Forcadell ha recordat que a Soto del Real "ja van tenir problemes" amb aquest tema, mentre que no n'hi va haver a Alcalá-Meco, on hi ha la seva representada.

Els dos advocats han avançat que ni Forcadell ni Cuixart respondran a les preguntes de Vox, mentre que estan acabant de valorar en quina llengua declararan. Sobre el vídeo enregistrat des de dins d'una furgoneta per part d'un guàrdia civil que formava part del dispositiu de trasllat, Arderiu ha valorat "l'actuació ràpida" del cos contra l'agent –que ha estat suspès–, mentre que Salellas creu que "no és una qüestió d'una poma podrida".