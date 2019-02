La Guàrdia Civil inicia el trasllat dels presos polítics cap a Madrid

A primera hora d'aquest matí ha començat el trasllat dels presos polítics independentistes cap a Madrid, malgrat que encara no hi ha data fixada oficialment per a l'inici del judici. Els nou presos han iniciat el camí cap a la capital espanyola a dos quarts de deu després d'haver-se reagrupat a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, on han anat arribant esglaonadament procedents dels tres centres penitenciaris catalans on estaven empresonats –Puig de les Basses, Mas d'Enric i Lledoners–. Diferents vehicles de la Guàrdia Civil han arribat cap a dos quarts de vuit a Brians 2 per traslladar-los cap a presons madrilenyes. Els homes ingressaran a Soto del Real i les dones, a Alcalá-Meco.

651x366 La comitiva del trasllat dels presos cap a Madrid sortint de Brians 2 / ACN La comitiva del trasllat dels presos cap a Madrid sortint de Brians 2 / ACN

La primera en iniciar el periple ha sigut Dolors Bassa, que ha arribat a dos quarts de vuit a Brians 2. L'exconsellera ha sortit de Puig de les Basses a tres quarts de sis del matí. Una cinquantena de persones han bloquejat la carretera d'accés al centre penitenciari amb pneumàtics i una bala de palla. Segons els Mossos d'Esquadra, els han pogut desallotjar sense incidents i han netejat la via abans d'iniciar el trasllat. Paral·lelament, a les portes de la presó, també s'han concentrat una cinquantena de persones per donar-li suport al crit de "Llibertat presos polítics" i "No estàs sola". Diversos cotxes i furgonetes dels Mossos d'Esquadra han custodiat l'exconsellera fins a la presó de Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires), on han fet la primera parada tots els presos polítics, abans de dirigir-se a les presons de Soto del Real i Alcalá-Meco.

Cops de porra a Mas d'Enric

A tres quarts de set ha començat el trasllat de Carme Forcadell des de la presó de Mas d’Enric, al Catllar. La sortida de l'expresidenta del Parlament ha acabat sent una mica accidentada perquè un grup de manifestants ha intentat obstaculitzar el pas de la comitiva a mig quilòmetre de l'accés al centre penitenciari. Els Mossos d'Esquadra els han apartat amb alguns cops de porra mentre els concentrats cridaven "Som gent de pau" o "No us mereixeu la senyera que porteu". Una persona ha estat traslladada en ambulància perquè l'haurien empès i hauria caigut a terra, segons alguns testimonis.

651x366 Pla general dels vehicles de la comitiva que han entrat a l'interior de Brians 2 amb l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell / ACN Pla general dels vehicles de la comitiva que han entrat a l'interior de Brians 2 amb l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell / ACN

La portaveu del secretariat nacional de la CUP, Laia Estrada, ha denunciat el paper dels Mossos per la càrrega que han fet a Mas d'Enric, que ha provocat un ferit. "Avui, novament, els Mossos fent la feina bruta a l'estat espanyol", ha denunciat. Avui, novament, els mossos fent la feina bruta a l'Estat espanyol. #LlibertatPresosPolítics #LlibertatPresesPolítiques #judiciFARSA https://t.co/n2TCH46AzO — Laia Estrada (@EstradaLaia) 1 de febrer de 2019

Els últims a sortir, pels volts de les set, han sigut Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Raül Romeva i Oriol Junqueras des de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.

651x366 Arribada dels presos que eren a Lledoners al centre penitenciari de Brians 2 en una furgoneta dels Mossos / ALEJANDRO GARCIA / EFE Arribada dels presos que eren a Lledoners al centre penitenciari de Brians 2 en una furgoneta dels Mossos / ALEJANDRO GARCIA / EFE

Cap a les vuit del matí ja eren tots a Brians 2, al municipi de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Es tracta del punt d'enllaç entre els serveis penitenciaris de la Generalitat i els del ministeri de l'Interior. Els trajectes dins el territori català els han fet els Mossos, mentre que a partir d'ara, en direcció a Madrid, és la Guàrdia Civil qui els acompanya.

Abans de marxar del centre penitenciari de Sant Esteve de Sesrovires, però, els presos s'han vist amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que s’hi ha desplaçat per donar-los suport per encarar el judici de l’1-O juntament amb bona part del Govern. El president, que ha arribat cap a les 6.40 al centre penitenciari, s'ha reunit amb els presos abans que s'iniciés el trasllat en un sol vehicle de la Guàrdia Civil a Madrid. Tots els consellers de la Generalitat han estat presents a la reunió amb els dirigents independentistes presos, amb l'excepció de Jordi Puigneró i Alfred Bosch, que estan de viatge oficial.

Els passos del trasllat

El departament de Justícia ha informat que el trasllat dels presos polítics cap a Madrid ha començat a les 5.46 h. Han sigut els Mossos els que s'han encarregat de traslladar els líders independentistes des dels tres centres penitenciaris on eren –Puig de les Basses, Mas d'Enric i Lledoners– fins a la presó de Brians 2, al Baix Llobregat, que ha sigut el centre d'enllaç entre els serveis penitenciaris de la Generalitat i els del ministeri de l'Interior. La Guàrdia Civil, doncs, és el cos encarregat de fer el trajecte fins a Madrid, fins on tots els presos polítics viatgen al mateix vehicle. Un cop a la capital espanyola, els homes ingressaran a Soto del Real i les dones, a Alcalá-Meco.

Les entitats sobiranistes han convocat concentracions als quatre centres penitenciaris per mostrar el seu rebuig a un judici que consideren “polític” i, alhora, per donar escalf als presos polítics abans que comenci el procés judicial. A més, a la tarda es faran concentracions a les places dels municipis i l’Assemblea ha convocat mobilitzacions per dilluns a les nou del matí a la plaça Sant Jaume.

Els presos agraeixen el suport

Twitter ha sigut el canal mitjançant el qual els presos han anat agraint el suport abans de començar el trasllat cap a Madrid. Jordi Turull ha remarcat que marxen de "Catalunya infinitament agraïts per tant suport". "Ara ens toca a nosaltres que durant el judici no us sentiu sols en la defensa dels drets i llibertats fonamentals i d'allò que hem dit i repetit a les urnes #FreeTothom #Absolució #Judicialesurnes", ha afegit.

Marxem de Catalunya infinitament agraïts per tant suport. Ara ens toca a nosaltres que durant el judici no us sentiu sols en la defensa dels drets i llibertats fonamentals i d'allò que hem dit i repetit a les urnes #FreeTothom #Absolució #Judicialesurnes pic.twitter.com/wzTM2ThxkV — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 1 de febrer de 2019

També el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha deixat clar que pensen aprofitar el judici per acusar l'Estat. "472 dies de presó i cap renúncia. Marxem a Madrid per acusar l’Estat de vulnerar els drets civils i polítics del poble de Catalunya, per defensar el nostre legítim dret a l’autodeterminació i a la desobediència civil #JoAcuso", ha assenyalat el dirigent independentista.

472 dies de presó i cap renúncia. Marxem a Madrid per acusar l’Estat de vulnerar els drets civils i polítics del poble de Catalunya, per defensar el nostre legítim dret a l’autodeterminació i a la desobediència civil #JoAcuso pic.twitter.com/LVcXjEtEzZ — Jordi Cuixart (@jcuixart) 1 de febrero de 2019

L'exconseller Joaquim Forn ha agraït de la mateixa manera el suport de la gent. "Ens traslladen a Madrid. Gràcies als companys de mòdul a #Lledoners, amb qui hem compartit aquests mesos, i també a treballadors i funcionaris. Gràcies pel suport de tanta i tanta gent. Estem determinats en la defensa de la llibertat, la democràcia i la justícia. Visca Catalunya!", ha advertit l'alcaldable per Barcelona.

Ens traslladen a Madrid.

Gràcies als companys de mòdul a #Lledoners amb qui hem compartit aquests mesos, i també a treballadors i funcionaris. Gràcies pel suport de tanta i tanta gent.

Estem determinats en la defensa de la llibertat, la democràcia i la justícia.

Visca Catalunya! pic.twitter.com/1UlwtCLhVW — Joaquim Forn (@quimforn) 1 de febrero de 2019

Per la seva banda, l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, s'ha mostrat "ferma i segura" per afrontar el judici, on vol "defensar la democràcia i la justícia". "Tinc el desig de tornar a l'Empordà en llibertat", ha manifestat en un tuit.

D. Bassa: “Canvio de presó, de Catalunya a Madrid. He mirat la llum dels municipis entre reixes de matinada. Tinc el desig i l’esperança de tornar a l’Empordà en llibertat. Vaig cap a judici ferma i segura per defensar la democràcia i la justícia.” — Dolors Bassa (@dolorsbassac) 1 de febrer de 2019

També ha piulat l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha agraït els manifestants que s'han acostat a la presó de Mas d'Enric, al Catllar, per acomiadar-la. Forcadell ha subratllat que està "carregada de determinació per desmuntar totes i cadascuna de les mentides d'aquest procés judicial", encara sense data oficial d'inici.

Gràcies a totes i tots els que aquests mesos us heu acostat fins a la presó de Mas d’Enric. Tornem a Madrid amb el vostre escalf, el cap ben alt i carregades de determinació per desmuntar totes i cadascuna de les mentides d’aquest procés judicial. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 31 de gener de 2019

L'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, ha tornat a avisar que marxen cap a Madrid a "reivindicar la democràcia i el pacifisme" i avisa: "Que no ens esperin derrotats".

Raül: "Marxem cap a Madrid, però no hi anem a defensar-nos. Hi anem a reivindicar la democràcia i el pacifisme. Que no ens esperin derrotats. Endavant!" pic.twitter.com/Q8Jyd9IoOO — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 31 de gener de 2019

L'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, ha fet una crida a acusar l'Estat. "Bolquem-nos a exigir l'absolució i a denunciar aquest judici. Fem-ho de la mateixa manera que durant mesos ens vam bolcar a preparar l'1 d'Octubre", ha demanat. "Llum als ulls i força al braç!", ha conclòs al seu compte de Twitter.

Bolquem-nos a exigir l' #absolució i a denunciar aquest judici. Fem-ho de la mateixa manera que durant mesos ens vam bolcar a preparar l'1 d'octubre #FreeTothom



Llum als ulls i força al braç! pic.twitter.com/x3HfMF2WnW — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 1 de febrer de 2019

L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, també ha agraït totes les persones que s'han desplaçat fins a les presons catalanes per dir adeu als presos polítics abans del seu trasllat a Madrid. "Us hem vist, us hem sentit i ens hem emocionat. La vostra força és la nostra força! La vostra dignitat és la nostra dignitat!", ha expressat en un tuit.

Us hem vist, us hem sentit i ens hem emocionat. La vostra força és la nostra força! La vostra dignitat és la nostra dignitat! — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 1 de febrer de 2019

L'exvicepresident Oriol Junqueras ha sigut més concís i ha agraït les mostres de suport que han rebut els presos polítics durant tots els mesos que han estat tancats a presons catalanes.