Jordi Sànchez vol treure dramatisme a la vaga de fam: "No vull ser el Bobby Sands català"

"No vull ser el Bobby Sands català". Bobby Sands va ser un membre de l'IRA escollit com a parlamentari de Westminster que va morir fent vaga de fam a la presó. Així, el diputat de JxCat i expresident de l'ANC Jordi Sànchez ha volgut treure dramatisme a la vaga de fam en una entrevista a RAC1 per escrit. Sànchez ha explicat que no s'ha posat "ni un mínim ni un màxim" en el temps de durada de la protesta i que deprendrà de com es trobi.

L'expresident de l'ANC ha insistit que no desitja que la seva vaga de fam serveixi per qüestionar els que no en fan: “No vull que se'ns consideri uns herois per fer vaga de fam ni que s'acusi de falta de valentia els que no la fan. Els que la fem, la fem lliurement sense coacció de ningú, de manera que ningú ha de coaccionar ningú altre per fer-ne”. En aquest sentit, ha demanat a la ciutadania que sigui "molt respectuosa" i que no es posi a fer vagues de fam. "Ara s'acosten unes dates en què hi ha molts sopars de Nadal, d'empreses, d'amics, de familiars. Demano, sisplau, que la gent continuï fent vida normal”, ha dit.

En el tercer dia de protesta, Sànchez ha explicat que no es tracta d'"un acte d’irresponsabilitat" i que tant ell com Jordi Turull seguiran el protocol en aquesta protesta, que forma part de la cultura de la desobediència civil no violenta. “No ens hem tornat bojos, no volem immolar-nos. La vaga de fam és una protesta molt protocol·litzada i seguiré aquest protocol", ha dit. "Intentaran fer una campanya de descrèdit, mentiran dient que menjo, diran que soc un suïcida...", ha assegurat: "Tot això ja està previst". En aquesta mateixa línia, ha dit que no vol "alimentar el martirologi": "Ningú es passarà 10 anys a la presó”.

L'expresident de l'ANC ha reiterat que el motiu de la vaga és denunciar que el TC "atura deliberadament" els recursos d'empara i això els impedeix anar al TEDH. “No ho fem per demanar una mesura concreta. Ni tan sols demanem, a través d'aquesta vaga de fam, que ens deixin en llibertat. És un acte de denúncia davant d'una situació de bloqueig intencionat”, ha detallat. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel TC es va presentar el 22 de novembre del 2017 i encara no s’ha resolt.

Obligats a baixar al menjador

Sànchez ha denunciat que, encara que no els forcen a fer cua per agafar el menjar, els obliguen a baixar al menjador i a seure al costat dels seus companys. "És una situació inhumana però es el que diu el protocol", ha explicat. Sánchez assegura que els presos no tenen "cap privilegi": "No podem fer ni videoconferències amb Dolors Bassa i Carme Forcadell".

L'expresident de l'ANC ha admès que es va plantejar fer una vaga de fam quan el van empresonar a Soto del Real. però que es va treure del cap la idea perquè "no és una cosa que es pugui improvisar".

Sánchez ha afirmat que no li "agrada que es pinti la casa del magistrat Pablo Llarena de groc": "Se l'ha de combatre amb la paraula i si cal també al carrer. La casa de Llarena no és un símbol. Ho entendria al Tribunal Suprem", ha assegurat. Sobre la divisió entre partits independentistes, assegura que ho viu "amb tristesa". També ha valorat l'enganxada entre el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, i Gabriel Rufián. Considera l'incident "u na degradació excessiva de la política". "La política també és una professió. Trobo a faltar bons professionals", ha afegit.