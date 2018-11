Jordi Turull: "L'independentisme ha de definir i acordar un full de ruta, no pel judici, sinó per assolir l'objectiu que defensa"

Hem seleccionat 10 respostes de l'entrevista de Catalunya Ràdio a l'exconseller Jordi Turull. La podeu llegir completa en aquest enllaç. Aquestes són les frases:

1."Tota la instrucció ha anat de cercar un escarment a costa del que sigui i no pas d'impartir justícia, i encara menys amb totes les garanties"

2."El socialisme espanyol sempre ha estat i ha actuat molt acomplexat per la reacció de la dreta espanyola més rància respecte a Catalunya"

3."Si no fa res, ni a tall de mínim esquema de proposta que tingui un mínim de gruix, és inaudit que se'ns miri a nosaltres com si estiguéssim en deute amb en Pedro Sánchez"

4."Tots els elements fins a la data porten a pensar que no tindrem un judici just ni en la forma ni en el fons. Allò de la imparcialitat i la igualtat de condicions de l'acusació i la defensa, tot apunta que no existirà de cap manera"

5."Defensarem políticament el que hem fet i com ho hem fet, perquè és noble, just, pacífic, legítim i democràtic"

6."Em sap molt greu veure companys, que malgrat l'abisme ideològic, he compartit molts moments, i que actuïn així".

7."L'independentisme ha de definir i acordar un full de ruta, no pel judici en si mateix, sinó per assolir l'objectiu que defensa i que representa centenars i centenars de milers de catalans".

8."L'Oriol Junqueras, el preferiria fora de la presó i restituït com a vicepresident del govern. Si hi ha ganes d'unitat, el nom no ha de ser mai el problema en cap candidatura".

9."Hi ha gran pressa i pressió mediàtica per concretar futures pantalles quan encara n'han de venir algunes com el judici, que apunta a ser llarg i cal veure com va".

10."L'1 d'Octubre va ser una victòria en molts ordres, i una victòria assolida des d'una actitud pacífica i de dignitat democràtica exemplar".