José Rosiñol, quart president de SCC en poc més de dos anys

La junta directiva de Societat Civil Catalana (SCC) ha nomenat el fins ara vocal José Rosiñol com a nou president de l’entitat en substitució de Mariano Gomà, segons ha anunciat en un comunicat aquest dimarts, al qual ha tingut accés Europa Press. Es tracta del quart president que té SCC en poc més de dos anys, després de Josep Ramon Bosch, Rafael Arenas i el mencionat Gomà.

SCC indica en el comunicat que la remodelació en l’organigrama "és un exercici que es realitza amb freqüència" perquè els integrants de la junta directiva ho són de manera voluntària. Al marge del comunicat, el president sortint ha enviat una carta als socis i simpatitzants de SCC en la qual reivindica que, en el seu any de mandat, l’entitat "s’ha convertit en referent d’una societat que s’ha despertat i que confia" en SCC.

Gomà també indica que "ha arribat l’hora de cedir el relleu a una altra persona que pugui conduir amb nous ímpetus i energies" l’entitat, i ha explicat que ell mateix va proposar Rosiñol com a substitut.

El nou president, dedicat professionalment al departament de vendes de diverses empreses, va tenir una incipient carrera militar, com ell mateix va explicar en una entrevista a 'Libertad Digital': "Vaig ser dels primers professionals, o semiprofessionals, de l’exèrcit el 1988. Se’m va proposar fer carrera militar, però no hi vaig optar per una sèrie de circumstàncies".

Va ser un dels socis fundadors de SCC el 2014, i va ocupar la vicepresidència segona mentre Josep Ramon Bosch en va ser president. En dimitir Bosch -l’endemà de les eleccions del 27-S del 2015- després de la polèmica per insults a independentistes a les xarxes sota pseudònim i la posterior querella dels afectats, Rosiñol també va deixar la vicepresidència. Posteriorment va ser designat vocal de l’entitat.

El de Rosiñol no és l’únic canvi en la directiva, que ara té com a vicepresidents Álex Ramos (militant del PSC i integrant de Federalistes d’Esquerres), José Domingo (fundador de Cs i exdiputat) i Miriam Tey (impulsora de SCC i cunyada de Jorge Moragas, cap de gabinet de Mariano Rajoy).