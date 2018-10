Josep Pujol va demanar per carta a Villarejo que li aclarís qui va filtrar els comptes andorrans de la família

Josep Pujol, un dels fills de l'expresident de la Generalitat, va demanar per carta el maig passat a l'excomissari José Manuel Villarejo que li aclarís quina font va informar dels comptes de la família a la Banca Privada Andorrana (BPA). Pujol vol aclarir si efectivament van ser els germans Cierco, principals accionistes de la BPA, amb qui mantenen una causa judicial oberta a la justícia andorrana. "El meu dubte és si la culpa és realment seva o ens estem equivocant de banc. Tu, millor que ningú, saps qui et va donar la informació i la teva ajuda seria fonamental per no cometre injustícies", anota Pujol en la missiva, a la qual ha tingut accés el diari 'Público'.

Pujol es dirigeix a Villarejo en llegir que va ser traslladat de la presó a l'hospital al mes de maig. "Hola, Pepe, he llegit que has estat a punt de morir", comença la carta, i acaba: "Ni se t'acudeixi anar-te'n d'aquí sense donar-me un cop de mà". L'empresari s'adreça a l'excomissari perquè una nota seva enviada a alts càrrecs del ministeri de l'Interior datada l'1 de juliol del 2014 informava que la família Cierco, "forçada i obligada per les circumstàncies", havien filtrat els comptes dels Pujol. Els propietaris de la BPA van interposar una querella contra alts funcionaris d'Interior per extorsió i la justícia andorrana va acceptar investigar els fets.

En la correspondència, el remitent es queixa que Villarejo s'impliqués en una maniobra d'estat contra el procés sobiranista a través de revelar informació que perjudiqués els Pujol. "Vaig intentar explicar-te la poca capacitat de maniobra que creia que tenia el meu pare sobre el president Mas i els líders del Procés. Tu no em vas creure. Creies que Pujol tenia l'autoritat per frenar la inèrcia iniciada en les manifestacions del 2010, 2011 i 2012, i per això vau seguir el pla de la destrucció dels personatge seguint instruccions del ministre de l'Interior, que avui continua convençut que Pujol ho podia haver evitat tot. Em sembla un il·lús", diu en referència a Jorge Fernández Díaz.

Pujol apel·la a l'"empatia" que considera que tenen entre ells per aconseguir que Villarejo li respongui algunes qüestions. A més de la informació sobre la BPA, també s'interessa per qui "va escriure els guions" a Victoria Álvarez, l'exparella del seu germà Jordi Pujol Ferrussola. "Tu i jo sabem que mai va baixar [d'Andorra] amb motxilles amb bitllets de 500 euros", diu. Malgrat l'acostament per aconseguir determinada informació, Pujol no s'està d'assenyalar Villarejo com la persona que va començar la guerra bruta. "Tu vas muntar la màquina perfecta del fang 'made in Spain'", li etziba abans de demanar-li respostes.

"Els mecanismes de la postveritat"

"Quan el meu pare parla de moure les branques dels arbres perquè caiguin els nius, no s'està referint a cap dossier secret que farà tremolar la democràcia espanyola, i ho saps. [...] Pujol s'està referint que si es fan servir mètodes poc ortodoxos per derrotar l'adversari, el que un dia s'aplica a l'altre, l'endemà es pot tornar en contra d'un mateix. El PP està pagant les conseqüències d'aquesta manera d'actuar o utilitza sense pietat mecanismes de postveritat contra els seus propis membres, de la mateixa manera que es va fer amb Podem i abans amb el PSOE. No tinc cap dubte que la màquina afectarà Albert Rivera... i serà desagradable". L'última afirmació de Pujol deixa en l'aire algun possible drap brut del líder de Cs. Responent a 'Público', el fill de Pujol es limita a dir que és un "convenciment", però que no té dades concretes que ho puguin demostrar.