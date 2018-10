El Poder Judicial prorroga el reforç al jutge de l'1-O a Barcelona perquè es dediqui en exclusiva al Procés

El jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer podrà continuar investigant en exclusiva l'1-O, almenys fins a finals d'any. La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat prorrogar fins al 31 de desembre el reforç al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que porta la causa per delictes de malversació, prevaricació, desobediència i revelació de secrets en contra de diferents càrrecs del Govern, entre ells el vicepresident Pere Aragonès i els antics alts càrrecs d'Economia Josep Maria Jové i Lluís Salvadó.

Des del 15 de març el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Badalona, Pablo Jesús Alonso García, s'ocupa de tots els temes del 13 que no estan relacionats amb el Procés per deixar les mans lliures a Rodríguez Sunyer.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ser l'encarregat de sol·licitar la pròrroga, que ha obtingut l'aval de la Unitat de Suport per Causes per Corrupció i també l'autorització econòmica del ministeri de Justícia. L'última paraula l'ha tingut la comissió permanent del Poder Judicial, que ahir va concloure que ningú en concret és responsable de la difusió de dades personals de la víctima de la Manada, sinó que va ser un error de "caràcter sistèmic".