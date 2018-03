Posen un reforç al jutge de l'1-O perquè es dediqui exclusivament a investigar els preparatius del referèndum

La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el màxim òrgan de representació dels jutges, ha posat un reforç al jutge que investiga l'organització del referèndum, el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, perquè pugui dedicar-se exclusivament a aquesta causa. La decisió coincideix amb les últimes actuacions del jutge, que aquest dijous ha ordenat l'escorcoll de la seu d'Òmnium Cultural i del domicili i el despatx a la Generalitat del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana, Antoni Molons, que finalment ha quedat en llibertat.

Segons ha informat el CGPJ, durant mig any el jutge d'instrucció número 2 de Badalona, Pablo Jesús Alonso García, assumirà el dia a dia del jutjat, perquè Juan Antonio Ramírez pugui dedicar-se "en exclusiva a la instrucció de procediments, entre ells les diligències prèvies 118/2017 seguides per delictes de rebel·lió, sedició, malversació de fons públics, prevaricació, desobediència i revelació de secrets". D'aquesta manera, el titular d'instrucció 13 quedarà "alliberat de celebrar judicis per delictes lleus i de la seva resolució", entre d'altres.

Una investigació "complexa"

En el seu comunicat, el CGPJ informa que ha sigut el mateix jutge de l'1-O qui ha demanat aquest reforç. El Consell justifica la mesura per "la complexitat" de la investigació. Assenyala que la causa, que inicialment es va obrir arran de la querella de Vox contra l'exsenador d'ERC i exmagistrat Santiago Vidal per les seves conferències assegurant que el Govern tenia accés a dades confidencials dels ciutadans, compta ja amb 21 toms, 7.417 pàgines i diverses peces separades -algunes d'elles en secret.

En total, segons el CGPJ, el jutge investiga més de 30 persones. Precisament aquest dijous el magistrat ha ordenat l'escorcoll de la seu d'Òmnium Cultural i del domicili i el despatx a la Generalitat del secretari de Difusió i Atenció Ciutadana, Antoni Molons, que ha quedat en llibertat. Amb les actuacions, que estan secretes, el magistrat intenta esbrinar si es van fer servir diners públics per pagar la confecció i distribució de la publicitat de l'1-O.