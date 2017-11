Junqueras: "El PP usurpa el govern de Catalunya i reparteix el botí entre alguns dels seus dirigents"

"Asseguren que ara n'hi ha un altre, de govern de Catalunya, però ningú no pot negar que aquest no l'ha escollit ningú. És senzillament el fruit d'un acord entre el PSOE i el PP pel qual el PP usurpa el govern de Catalunya i reparteix el botí entre alguns dels seus dirigents", explica el vicepresident Oriol Junqueras en una carta enviada a TV3 des de la presó.

Junqueras critica durament la justícia espanyola: "Uns som a la presó, de fet hem anat de cap a la presó sense ni temps per plantejar cap defensa [...] La justícia espanyola no té cap pressa per saber qui és un tal M. Rajoy del PP que cobrava comissions, de fet és que senzillament no té cap interès a saber-ho. La justícia espanyola no és només que avui actua diferent que la belga. És que la justícia espanyola enllesteix amb una celeritat màxima i implacable en uns casos, mentre que en d'altres més que no tenir pressa senzillament és que fa l'orni. No deu ser pas tan complicat saber qui és un tal M. Rajoy que s'embutxacava sobres carregats de bitllets".