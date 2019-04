Junqueras assegura que recollirà l'acta de diputat del Congrés: "No penso renunciar als meus drets"

El president i candidat d'ERC a les eleccions del 28-A, Oriol Junqueras, ha assegurat que la seva intenció és recollir l'acta de diputat del Congrés després dels comicis i intentar exercir com a tal, i ha descartat que la seva presència al capdavant de la llista republicana només sigui una qüestió simbòlica perquè està a la presó. "Agafaré l'acta del Congrés dels Diputats, no penso renunciar als meus drets per molt que em vulguin apartar", ha defensat en una entrevista a Europa Press, que ha respost a través d'un qüestionari des de la presó de Soto del Real, a Madrid.

El líder republicà ha argumentat que "agafar l'acta és la millor manera de lluitar contra la repressió i l'excepcionalitat política" a la qual està sotmesa Catalunya i que aquesta decisió també serà beneficiosa per a la resta de presos polítics. "L'Estat ha de tenir molt clar que no ens rendirem mai i que hauran de donar moltes explicacions si intenten evitar que pugui exercir els meus drets polítics al Congrés o al Parlament Europeu", ha resumit el també candidat a les eleccions europees.

Junqueras és cap de cartell tant a les espanyoles com a les europees perquè presentar-se "és la manera de posar un mirall a l'Estat que el desemmascari davant de tota la comunitat internacional". El president d'ERC no revela si serà també candidat a les pròximes eleccions a la presidència del Govern, per a les quals encara no hi ha data: "Encara no estem en aquest escenari, però hem parlat de denunciar en cada nova cita electoral la repressió de l'Estat amb la nostra millor eina: la democràcia".

Relacions amb el PSOE

L'exvicepresident del Govern, en presó preventiva des del 2 de novembre del 2017, està convençut que ERC pot guanyar el 28-A, i afegeix que seria "la primera vegada que l'independentisme guanya unes eleccions espanyoles a Catalunya". Junqueras preveu la possibilitat de negociar una investidura del candidat del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però creu que és el líder socialista qui ha de respondre a la mateixa pregunta: "El PSOE té por i viu acomplexat per les dretes. Ha de ser valent".

El líder republicà vaticina que el PSOE només es mourà en relació a la situació de Catalunya si els republicans poden condicionar-lo. Junqueras defensa que un referèndum acordat segueix sent la millor via per desencallar el conflicte a Catalunya, però avisa que no és l'única: "Si l'Estat s'enroca, la ciutadania trobarà la manera d'expressar-se, com va fer l'1-O".

La presó com a "eina política"

Quan se li pregunta amb quin ànim afronta un judici pel qual li demanen més de 20 anys de presó, Junqueras respon: "Entenem la presó com una eina política que serveix per continuar desarmant l'Estat i la seva democràcia". "Ni nosaltres ni el que defensem desapareixerà per molt que ens empresonin. Més val que canviïn d'estratègia", ha afirmat Junqueras, que assegura que, abans de la declaració d'independència i l'aplicació del 155, ja va advertir als seus que podria acabar a la presó. El president d'ERC afirma que hi ha líders independentistes privats de llibertat perquè la independència és una opció real: "Sempre he defensat el que defenso. La diferència és que ara podem guanyar, i per això ens empresonen".