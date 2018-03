Junqueras i Romeva asseguren que se'ls està sotmetent a un "calvari immerescut"

Oriol Junqueras i Raul Romeva han recorregut davant del Tribunal Suprem el seu processament per rebel·lió i malversació. En el seu escrit, al qual ha tingut accés l'ARA, tots dos asseguren que se'ls està sotmetent a un "calvari immerescut" i neguen que se'ls pugui portar a judici per rebel·lió i malversació. "El procés català és per definició un procés pacífic" al·leguen tots dos.

Segons l'advocat de tots dos, Andreu Van den Eynde, es tracta de representants polítics "escollits per centenars de milers d'electors amb un programa electoral legal que volien i tenien l'obligació de complir" i ara mateix es troben privats de llibertat "sense possibilitat d'"exercir els seus drets polítics". El lletrat també denuncia que la causa s'ha investigat amb un "clar biaix a favor de les acusacions", sense qüestionar els informes de la policia judicial de la Guàrdia Civil, que segons la defensa de Junqueras i Romera, "estan carregats de valoracions subjectives"."La neutralitat brilla per la seva absència", conclou l'advocat.

"Xocant i immerescut" que es compari el procés amb el 23-F

Junqueras i Romeva neguen que existís violència com per justificar el delicte de rebel·lió. "Mai els processats van actuar amb violència ni la van impulsar o tolerar", assegura l'escrit, que també considera "xocant i immerescut" que es compari el procés amb el 23-F. De fet, segons la defensa, Llarena i les acusacions han fet una "interpretació esbiaixada" dels fets del 20 de setembre i del referèndum de l'1 d'Octubre.

L'advocat de Junqueras i Romeva entén que s'ha "forçat" la interpretació del delicte de rebel·lió per poder jutjar els seus clients per aquest motiu i considera que es tracta d'un fet "especialment greu" tenint en compte que "precisament aquesta qualificació ha sigut el motor de l'empresonament de tot un Govern democràticament elegit i de la presidenta del Parlament". Precisament Carme Forcadell, i l'exsecretaria primera de la Mesa, Anna Simó, també han recorregut el seu processament.

L'escrit recorda que "desenes de catedràtics de dret penal i el propi redactor del delicte de rebel·lió" han posat en dubte que es pugui enviar a judici els exmembres del Govern i del Parlament processats.