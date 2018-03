Junqueras i Rovira admeten que cal una "majoria més sòlida" per construir la República

El president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general dels republicans, Marta Rovira, signen una carta conjunta on adverteixen que cal aconseguir sumar més gent a la causa republicana. "Hem mesurat les nostres forces, hem constatat la nostra fortalesa però també les nostres febleses. Si la nostra fortalesa roman intacta i som capaços de superar les nostres febleses, ens en sortirem. Per fer-ho necessitem més consistència i una majoria més sòlida, àmplia i transversal per superar una divisió en blocs", anoten els dos màxims dirigents del partit en la missiva "Construïm la majoria, guanyem el país".

Després de subratllar que "qualsevol canvi veritablement significatiu exigeix disposar del suport necessari per construir-lo i gestionar-lo" (...) "per superar la inèrcia d’aquells que no volen que res canviï", els líders d'ERC deixen clar que "la creació de la República ha de superar una inèrcia enorme d’una multitud de grups conservadors que volen continuar gaudint dels privilegis que han acumulat durant generacions". En aquest sentit, subratllen "la fortalesa d’aquesta aliança conservadora que disposa d’instruments mediàtics, polítics, institucionals i econòmics -sense negar, òbviament, el dret dels ciutadans que legítimament hi donen suport" que ha tingut, a parer seu, "prou força per impedir que la legítima voluntat que s'hi expressava tingués recorregut".

Per aquest motiu, tant Junqueras com Rovira aposten per acumular forces. "Tot allò que fem -tot- a partir d'ara ha de servir per ampliar la base. Hem de comptar fins a tres. El que generi consensos i complicitats cap al projecte republicà, endavant. El que no en generi, descartem-ho. Hem d'anar més enllà del regat en curt, dels cops de volant. Posar les llums llargues per sumar per aconseguir tots els nostres objectius democràtics. Una força democràtica i pacífica, que ha de ser necessàriament enorme, precisament perquè ha de superar, només amb la suma de la gent, el poder i els interessos de la formidable aliança conservadora", remarquen. Una acumulació de forces que exigeix "fermesa" i "esforços individuals i col·lectius".

Els líders dels republicans reiteren que cal ampliar la majoria republicana per assolir la independència. "Si volem una nova República, calen i caldran aquestes majories àmplies i transversals. Cal guanyar confiances, teixir complicitats, construir la casa comuna. I això es fa, en bona mesura, treballant i estimant. Allunyant-se de les declaracions altisonants i dels focs artificials que després de l’espectacle, no deixen en herència als nostres fills cap eina concreta. La via més directa per tornar a l’autonomisme és que l’independentisme torni a ser una minoria sorollosa que s’allunyi de la centralitat", recorden.

Junqueras i Rovira semblen avalar la via Tardà en afirmar que cal "abraçar els que pensen diferent convencent-los per construir col·lectivament el futur de tots. Només, així, construirem un nou país per a tothom. Som davant una nova etapa que parteix de la llavor sembrada i que ara requereix acumular forces per guanyar el país sencer". El primer pas passa per formar Govern de manera immediata. "Aquest país, aquest futur, l'hem de construir cada dia, pas a pas, sense defallir. Començant, avui, per fer Govern, i fer del govern un instrument efectiu, i al servei de l’interès general, per a construir un país per a tothom", sentencien.