Junqueras i Sànchez entren en campanya per receptar diàleg

Dijous era Jordi Sànchez qui va entrar en campanya des de Soto del Real i ahir ho va fer Oriol Junqueras, 533 dies després del seu empresonament. La sala era la mateixa -decorada amb la bandera espanyola i el retrat del rei, com es va veure darrere de Sànchez- i l’Agència Catalana de Notícies (ACN) va agafar el relleu d’Efe per oferir la roda de premsa per videoconferència del cap de llista republicà. Junqueras va irrompre a la campanya i va aprofitar l’ocasió per saludar la família i els companys de mòdul, per dir que trobava a faltar els periodistes i també per enviar un missatge de suport a Carles Puigdemont.

Els presos polítics tornen a tenir veu malgrat que el Tribunal Suprem es negui sistemàticament a alliberar-los perquè participin en la campanya. JxCat i ERC confien que l’aval de la Junta Electoral Central a la participació en mítings, rodes de premsa i entrevistes des de la presó sigui una empenta per encarar la recta final de les eleccions. Sànchez tornarà demà a fer una roda de premsa a l’ACN, Junqueras i Raül Romeva apareixeran per videconferència també demà a Cambrils, i Jordi Turull i Josep Rull esperen el permís per participar en dos actes. A més, Junqueras respondrà dilluns a una entrevista de l’ARA.

Ahir l’interès principal dels periodistes era aclarir les aliances post 28-A d’ERC, centrades en la possible investidura de Pedro Sánchez. “En cap cas, ni per acció ni per omissió, facilitarem un govern d’extrema dreta”, responia Junqueras la primera vegada, i la segona, no donava gaires detalls més: “No aplicarem cap línia vermella que es converteixi en un xec en blanc a l’extrema dreta ni estendrem un xec en blanc que es converteixi en una línia vermella per a les nostres aspiracions polítiques”. Entre aquests dos límits difusos considera que hi ha prou marge per al diàleg amb els socialistes. Fonts del partit assumeixen que, si el PSOE té dues alternatives per formar govern, una amb Podem i els independentistes i una altra amb Ciutadans, el preu que podran reclamar serà molt inferior al que podrien fixar si Pedro Sánchez només té una opció. Junqueras va erigir els republicans com el vot útil per evitar que el PSOE caigui als braços de Cs: “Amb una victòria àmplia estarem en millors condicions de defensar la República”.

L’última roda de premsa de Junqueras es remunta a la matinada de l’1 d’octubre del 2017, al Centre Internacional de Premsa de Mediapro, unes hores després que el Govern hagués confirmat que considerava vàlid el referèndum.

“Què en pensa que alguns sectors diguin que vostès han oblidat l’1-O i fan un discurs autonomista?”, li preguntaven ahir a Junqueras, que, entre rialles, responia: “De debò algú diu això? Perquè jo soc aquí a la presó. Ho trobo increïble”. I, tot seguit, refermava el seu compromís amb l’autodeterminació i la independència. “¿Oi que quan acabi la roda de premsa vostès tornaran a casa i jo a un mòdul carcerari? I continuo defensant els meus principis”.

Canvi d’estratègia

ERC parla d’eixamplar la base i de diàleg i ja no té la pressa que propugnava abans de l’1-O. “Si algú creu que hi ha un camí millor que el diàleg per fer el referèndum, ja ens ho explicarà”, assegurava ahir a l’ACN. Així doncs, diàleg i referèndum pactat, malgrat que això impliqui un canvi d’estratègia que el mateix Junqueras es nega a reconèixer. “La feina d’ERC no és negociar amb el govern espanyol. ERC està convençuda que negociar amb el govern espanyol no serveix de res perquè incompleix sistemàticament els acords”, responia el president d’ERC, també a l’ACN, el 30 de març del 2013, en una de les nombroses ocasions en què negava la necessitat de negociar un referèndum. El 23 de desembre del 2016, després de la reunió al Parlament del Pacte Nacional pel Referèndum, Junqueras també es mostrava contundent sobre arribar a un acord amb el govern espanyol: “L’experiència ens ensenya que no”. I afegia que esperava que quan els que encara hi confiaven constatessin “que no és possible” els acompanyessin cap a la independència.

JxCat, sense línies vermelles

La roda de premsa de Junqueras arribava just 24 hores després que la del cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez. Si bé el líder republicà no va aclarir les condicions d’ERC per investir Pedro Sánchez, l’exlíder de l’ANC va rebaixar les que fins ara havia fixat la seva número dos, Laura Borràs. Jordi Sànchez va oferir mà estesa al PSOE per donar “estabilitat” a la legislatura espanyola, sempre que no vetés el referèndum com una via per resoldre el conflicte. “No imposarem la solució abans de seure a la taula de diàleg, però no permetrem que s’imposi una altra solució”, va dir, per tot seguit matisar que no demanen a Pedro Sánchez que accepti, abans de la investidura, un referèndum d’autodeterminació, sinó que pugui ser part de la “cartera de solucions” en una taula de negociació. També va evitar parlar de “línies vermelles”, tot i que ho han fet altres dirigents de JxCat. “No tenim línies vermelles, tenim conviccions”, va dir, i va defensar que les posen el PSOE, el PP i Cs quan no volen parlar de referèndum.

Ahir, després d’escoltar Junqueras, Junts per Catalunya va respondre-li que tampoc facilitarà un govern d’extrema dreta, però va instar-lo a “no basar la campanya només en això”, en paraules de Ferran Bel, número 2 per Tarragona, que va criticar les apel·lacions a fer gran ERC: “Cadascú pot prioritzar l’opció de partit. Però aquesta ara no és la nostra prioritat, perquè la situació és excepcional”. Més bel·ligerants van ser els partits constitucionalistes: Cs i el PP van opinar que les paraules de Junqueras demostren que Pedro Sánchez és el candidat dels “colpistes”.