Junqueras i els consellers Rull, Turull, Romeva i Mundó es reuneixen al Parlament

El vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Carles Mundó s'han reunit aquest dimarts al Parlament per seguir la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, des de Brussel·les. Els quatre membres de l'executiu s'han trobat a les 13.45 hores i a hores d'ara dinen junts amb la portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, i amb altres membres de la coalició al restaurant del Parlament.

És la primera reunió pública del Govern -els mitjans gràfics han pres imatges de la sala- des que el divendres la majoria independentista va proclamar la República al Parlament i la Moncloa va cessar tot l'executiu amb l'aplicació de l'article 155.

En declaracions als mitjans de comunicació recollides per Europa Press, Rull ha dit que el Govern utilitzarà totes les vies per reforçar el plantejament, que són l'executiu "legítim de Catalunya i que hi ha un biaix ideològic [a Espanya] que no és propi de l'estat de dret".

També ha assegurat que es tracta d'una estratègia parlada amb la resta de consellers i el president que han viatjat a Brussel·les. Ha destacat, en aquest punt, la importància d'"internacionalitzar" el procés independentista perquè es volen "perseguir idees, una ideologia i una manera d'expressar-se de la gent".

Junqueras i els consellers Rull, Turull i Romeva es reuneixen al Parlament / CÈLIA ATSET

Després de dinar, els consellers han marxat del Parlament, també el vicepresident, Oriol Junqueras.