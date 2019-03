Junqueras es perfila com a candidat de l'ALE a la Comissió Europea

L'alemany Manfred Weber pel Partit Popular, l'holandès Frank Timmermans pel Partit Socialista, l'alemanya Ska Keller i l'holandès Bas Eickout pels Verds i el català Oriol Junqueras per l'Aliança Lliure Europea (ALE). El president d'ERC se suma a la terna de candidats a presidir la Comissió Europea en una decisió simbòlica de la seva família política. Segons ha pogut saber l'ARA, l'Aliança lliure Europea anunciarà el seu candidat aquest mateix dijous a Brussel·les a partir de les 6 de la tarda i diverses fonts apunten el nom de Junqueras, tot i que, a preguntes d'aquest diari, Esquerra no ho ha volgut confirmar. Amb aquest anunci es plantejarà obertament un pols a les institucions europees en presentar un pres polític com a candidat de consens.

"Volen silenciar-lo i nosaltres li donarem més veu", han repetit insistentment des d'Esquerra les últimes setmanes. Fonts de l'ALE expliquen que amb Junqueras de candidat a la CE hi haurà una opció política clara que defensarà "la llibertat i la democràcia a tot Europa". ERC és un dels principals partits d'aquesta federació, que té al cors François Alfonsi de president i a l'eurodiputat català Jordi Solé de secretari general. Actualment l'ALE té 7 dels 52 eurodiputats que hi ha als Verds i formen un subgrup parlamentari presidit pel català Josep Maria Terricabras.

L'Aliança Lliure Europea, nascuda el 1981 amb la idea d'una Europa dels pobles, ha compartit grup parlamentari amb Els Verds en les últimes legislatures i fins ara no s'havia presentat com a una opció política pròpia. De fet, el 2014, era Ska Keller la candidata a presidir la CE a la que donaven suport els republicans. Aleshores, Keller compartia cap de cartell dins Els Verds amb el francès José Bové, que el passat cap de setmana es va oferir a integrar-se en la candidatura d'ERC del proper mes de maig.

Candidatura ERC, Bildu i BNG

Oriol Junqueras ja era, de fet, el número u de la coalició "Ara Repúbliques", que aquest dimecres han presentat formalment ERC, EH-Bildu i el BNG. La número 2 de la llista, Diana Riba -dona d'un altre dels presos polítics, Raül Romeva- ha explicat que l'objectiu és "visibilitzar" que el seu cap de llista està empresonat, a més de lluitar perquè pugui exercir com a eurodiputat, ja que "té tots els drets polítics intactes".

Per la banda basca, el candidat d'EH-Bildu és Josu Juaristi, que ha reiterat el seu suport als presos polítics i exiliats i el compromís de lluita per la seva llibertat. També ho ha fet la candidata del BNG, Ana Miranda, que en la setena legislatura europea (2009-2014) va treballar colze a colze tant amb Junqueras com amb Raül Romeva.

Fonts de la coalició no han volgut detallar quins seran els altres candidats d'ERC que s'integraran en la llista europea, perquè es decidirà les pròximes setmanes. Sí que van especificar, però, que s'ha arribat a un acord per garantir que, si no aconsegueixen prou escons per representar tots els partits (el 2014 ERC en va obtenir 2 i Bildu i BNG junts en van aconseguir un), es faci servir la fórmula de compartir escó. Esquerra ja la va fer servir ara fa cinc anys, quan Ernest Maragall era el número 2 de Terricabras representant Nova Esquerra Catalana. A mitja legislatura va ser substituït per Jordi Solé.

També han avançat que hi ha altres formacions nacionalistes de les Canàries, Andalusia o l'Aragó que podrien entrar a la coalició i que hi haurà personalitats reconegudes de l'Estat que hi mostraran suport.

ERC ha preferit una coalició amb altres grups d'esquerres de l'Estat a una llista conjunta amb JxCat, malgrat que el mateix Carles Puigdemont es va oferir a ser el número 2 de Junqueras. Fonts de la coalició "Ara Repúbliques" insisteixen que l'independentisme ha sumat més a les eleccions quan s'ha presentat per separat.