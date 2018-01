Junqueras formalitza la petició per ser traslladat a una presó catalana

Els advocats del diputat electe al Parlament i líder d'ERC, Oriol Junqueras, han remès al Tribunal Suprem (TS) un escrit en què sol·liciten "l'autorització per al trasllat urgent" de centre penitenciari a una presó catalana, així com permisos per assistir al Parlament.

Segons l' escrit de la defensa, Junqueras sol·licita permisos de sortida per assistir a les sessions de constitució i investidura del Parlament de Catalunya com a diputat electe. El document argumenta que, tot i estar pres, continua mantenint els seus drets polítics, com són el de votar o el de ser elegit en un procés electoral.

"Un diputat electe ha de poder exercir les seves funcions polítiques essencials", assevera el text; "per més que el seu empresonament faci incompatible l'assistència diària a la cambra legislativa o la seva participació en comissions parlamentàries, no pot implicar la seva inassistència al ple ni la pèrdua del seu vot". Si no pot fer-ho, es malmetrien l'"aritmètica parlamentària" i la "representació popular", argumenta el document.