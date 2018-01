Junqueras ho torna a intentar: presenta un recurs d'apel·lació al Suprem per poder assistir a la investidura

Oriol Junqueras ho torna a intentar. La seva defensa ha interposat aquest dijous un recurs d'apel·lació davant del Tribunal Suprem per recórrer la decisió del jutge instructor de la causa per rebel·lió, Pablo Llarena, que rebutjava la setmana passada el seu trasllat a una presó catalana i poder assistir al ple de constitució del Parlament i també a la sessió d'investidura. Ara aquest recurs caurà en mans, de nou, de la sala d'Apel·lacions del Suprem, que el passat 5 de gener ja va fer costat a Llarena i va rebutjar un altre recurs presentat per Junqueras demanant la seva llibertat.

La resposta de Llarena el passat 12 de gener va ser clara: no calia que fossin traslladats perquè n'hi havia prou amb la delegació del vot, un supòsit que no entrava en el reglament del Parlament. Però ahir, davant la negativa ferma només de Ciutadans, tant Junqueras com el conseller Joaquim Forn i l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez van poder votar a distància gràcies a la delegació del vot, després que la mesa d'edat del Parlament acceptés aquest criteri del Suprem. El govern espanyol va decidir no recórrer-ho, com sí té intenció de fer-ho amb els membres del Govern a l'exili. Justament aquest dijous els tres diputats de Junts per Catalunya a Brussel·les han sol·licitat la delegació del vot de cara la investidura -on sí són necessaris els seus vots, ja que per a la presidència del Parlament, gràcies a l'abstenció dels comuns, no calien.

Ara el tribunal haurà de tornar a resoldre abans del 31 de gener, en un nou intent de Junqueras d'esgotar totes les possibilitats legals per acostar-se a Catalunya.

En el recurs d'apel·lació, l'advocat de Junqueras, Andreu van den Eynde, "suplica" que traslladin el líder d'ERC a Brians-I -el més pròxim al seu domicili-, o aun centre penitenciari que depengui de Catalunya que, per proximitat" li permeti "desenvolupar la seva activitat de participació política, així com estar a prop de la seva dona i fills". A més, reclama que el recurs es resolgui de forma preferent degut a la "transcendència" dels drets en joc i els "danys irreparables associats al desenvolupament de la legislaura sense la possibilitat de l'assistència" de Junqueras.

Vulneració del dret de participació política

Per a Van den Eynde, el trasllat suposaria "garantir els drets personals de l'investigat", com estar més a prop de la seva família, i evitar, sobretot, limitar el dret fonamental de participació política. Esgrimeix que en la resolució de Llarena que permet el vot delegat queda molt clara la premissa que aquest dret no pot ser anul·lat. Ara bé, per a l'advocat de Junqueras, el problema rau en què la solució de Llarena resol un "suposat conflicte d'interessos" amb una "forma errònia de declaració d'incapacitat legal".

Considera que si no pot assistir al ple s'està anul·lant part del dret de participació política perquè aquest no és suficient amb el vot parlamentari. "Aquest dret implica la participació en els debats, la discussió parlamentària, la interpel·lació directa del govern, el vot de conformitat amb el producte legislatiu o resolució concrets (per exemple, les esmenes que es produeixen en el mateix ple) i la configuració de la voluntat popular genuïna, que és la que representa el concret diputat", assenyala. La resta d'al·legacions és que es crea "una nova causa d'incapacitat inexistent en la legislació -tal i com s'avançava, no figura al reglament-", i finalment se censura que la justícia estigui regulant les potestats del poder legislatiu amb aquesta interpretació del reglament.