Junqueras es fa omnipresent en la campanya d'ERC: "Fem que guanyi les eleccions als seus carcellers"

Junqueras va ser el protagonista absolut l'últim dia de la campanya del 21-D. Aleshores, la caravana d'ERC es va traslladar fins a la presó madrilenya d'Estremera, on estava empresonat, i, de tornada, va tancar la campanya amb un míting multitudinari a Sant Vicenç dels Horts. Aquest dijous ha estat el primer dia de la campanya del 28-A (formalment a la mitjanit de divendres) i la història ha estat la mateixa. Al matí, carta a la militància, a la tarda festa d'aniversari al seu poble, amb amics, familiars i veïns, i al vespre primer míting de campanya a la Plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts.

Però és que Junqueras també ha estat en tots i cadascun dels discursos. "Acabo de parlar amb un amic que avui fa 50 anys i només m'ha demanat una cosa: guanyar les properes generals als seus carcellers. Guanyem!", ha expressat Gabriel Rufián tan bon punt ha pujat a l'escenari. Rufián ha garantit que els republicans seguiran "plantant cara" als que volen limitar la llibertat siguin quines siguin les conseqüències que hagin de pagar. I aquí, un cop més, ha sobresortit la figura de Junqueras i la de la resta de presos polítics, que "no són ni colpistes ni antipatriotes".

President del partit, pres polític, diputat al Parlament, cap de llista a les generals, cap de llista a les europees i la veu inqüestionable que guia ERC. Oriol Junqueras és el missatge d’Esquerra en la campanya electoral que acaba de començar i el líder en el qual els republicans dipositen totes les esperances per convertir-se en la força hegemònica a Catalunya. La propera parada és el 28-A i aquest dijous ell en persona va començar a traçar-ne el camí.

"Ningú hauria de cometre l’error de fixar línies vermelles que a l’hora de la veritat es converteixen en un xec en blanc per a un govern del tripartit d’extrema dreta". El primer input arribava en forma de carta a la militància, avançant que Esquerra no anirà a Madrid a bloquejar i que, si sumen, apostarà sense reserves pel diàleg amb el PSOE. Ara bé, sense "regalar xecs en blanc" als socialistes, per defensar "una veritable democràcia a Catalunya, que tothom sap que passa per un referèndum inevitable".

651x366 Junqueras es fa omnipresent en la campanya d'ERC: "Fem que guanyi les eleccions als seus carcellers" / MARC ROVIRA Junqueras es fa omnipresent en la campanya d'ERC: "Fem que guanyi les eleccions als seus carcellers" / MARC ROVIRA

"A Catalunya, la victòria està entre ERC i el PSOE", ha subratllat Aragonès durant el míting. I Rufián ha advertit de les dues cares dels socialistes. "A quin PSOE ens trobarem? Al de la moció de censura que va aglutinar 180 diputats i al que va acollir a l'Aquarius? O al PSOE que veta les compareixences de Mariano Rajoy i Florentino Pérez al Congrés i que segresta l'Open Arms?", ha qüestionat Rufián.

El referèndum, marginat dels programes electorals des de les europees del 2014, torna a ser la gran promesa electoral. I si Junqueras marca el camí, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, li ha posat veu: "Diu Pedro Sánchez que l'autodeterminació és impossible perquè la ciutadania no ho vol. El 28 d'abril tenim l'oportunitat per demostrar-li que s'equivoca, que el futur d'aquest país el decidirem nosaltres"

En el míting d'inici de campanya tot era Junqueras. La seva declaració al Tribunal Suprem el passat mes de febrer va obrir foc en una nit freda a Sant Vicenç. El van seguir tota la resta de processats -excepte Santi Vila- i també un recull d'imatges de Junqueras en plena voràgine dels mítings que ell havia protagonitzat en campanyes anteriors. Per cert, aquests i un petit homenatge a Joan Tardà, que deixarà el Congrés després de quinze anys, els moments més aplaudits.

Evitar un pacte PSOE-Cs

Les enquestes situen els republicans al capdavant, en un primer lloc que només amenaça el PSC. I, tot i que la demoscòpia també parla d’un gran gruix de votants que dubten entre ERC i JxCat, el partit ha fet una aposta per atraure bona part del sobiranisme que ara fa tres anys va impulsar En Comú Podem cap a una doble victòria electoral. Aquest dijous a Sant Vicenç hi havia els dos darrers fitxatges del partit, tots dos directament del grup parlamentari dels comuns:Joan Josep Nuet i Elisenda Alamany.

"Aquestes no són unes eleccions, és una batalla per la llibertat",ha subratllat l'encara coordinador general d'EUiA. "Estic profundament orgullós d'haver fet aquest pas en un moment excepcional", ha afegit tot seguit.

Sense condicions sine qua non per investir Sánchez, i amb el referèndum com a bandera confien en convertir-se en el vot útil del sobiranisme que vol condicionar el PSOE. “Fa dies que tothom vol saber què passarà l’endemà de les eleccions. Probablement, la pregunta haurà de ser per a Pedro Sánchez. Què farà? Vol treballar per una solució o vol continuar empresonant idees i la democràcia?”, expressava la carta del líder republicà.

Les enquestes no només donen bones notícies directament a ERC. Les millors arriben de manera indirecta. PP, Cs i Vox no sumen, però n’hi ha algunes que ja apunten que ho podrien fer PSOE i Cs. I aquí és on s’erigeixen com la garantia que això no passi.

"Com diu l’Oriol, hem de persistir". "Com diu l’Oriol, hem de ser fraternals". "Com diu l’Oriol, guanyarem". Aquest dijous, coincidint amb el seu cinquantè aniversari, amics, familiars, estudiants, veïns i companys de partit el van homenatjar a prop de casa seva, hores abans del tret de sortida de la campanya. El "junquerisme", paraula que ell mateix va popularitzar, continua sent una corrent única a ERC i ara que la campanya ha començat, Junqueras és el missatge.